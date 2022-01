Ficarra e Picone annunciano la seconda stagione di ‘Incastrati’

ROMA – ‘Incastrati’, la serie che ha segnato il fortunato esordio di Ficarra e Picone nel mondo della serialità, tornerà per una seconda stagione. Dopo il successo della prima, uscita in Italia lo scorso 1 gennaio e rimasta nella top 10 delle serie più popolari su Netflix in Italia per tre settimane, è già iniziata la lavorazione della seconda stagione che vedrà nuovamente Salvo Ficarra e Valentino Picone sia dietro che davanti la macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori. Il finale della prima stagione ha lasciato tutti col fiato sospeso, ma, soprattutto, è rimasto irrisolto il mistero più importante: chi ha incastrato Salvo e Valentino?

I due amici dovranno continuare a districarsi tra misteri ed equivoci, muovendosi all’interno di una formula che unisce comedy e crime. Confermato il cast principale. Oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione). Prodotta da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, la seconda stagione manterrà la stessa squadra di scrittura della prima, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli.