Infarto per Giuliano Ferrara. Gli auguri della politica

ROMA – Il giornalista Giuliano Ferrara è ricoverato in gravi condizioni dopo aver avuto un infarto. Il fondatore ed ex direttore de ‘Il Foglio’, 70 anni, è stato operato dopo essersi sentito male ieri sera ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva cardiologica all’ospedale Misericordia di Grosseto.

LA VICINANZA DEL MONDO DELLA POLITICA

A Ferrara, che è anche stato europarlamentare per il Partito Socialista Italiano e ministro per i Rapporti con il Parlamento nel primo governo Berlusconi, sono arrivati la vicinanza e gli auguri di pronta guariginone bipartisan del mondo della politica. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha postato su Twitter un’immagine con il giornalista, definito “grande amico mio”.

Forza Giuliano, grande amico mio! pic.twitter.com/0s1f24dg3f — Silvio Berlusconi (@berlusconi) January 28, 2022

Dalla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è arrivato “un grande augurio di pronta guarigione e un forte abbraccio a Giuliano Ferrara. Rimettiti presto, siamo tutti con te”. Mentre Pier Ferdinando Casini su Facebook ha scritto: “Condivido in queste ore l’apprensione dei familiari e degli amici del Foglio per Giuliano Ferrara, un grande del giornalismo italiano che attraverso gli anni tutti, anche i suoi contraddittori, hanno imparato a conoscere ed apprezzare. Prego per lui”

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, su Twitter ha scritto: “Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili”. E, tra gli altri, anche il segretario del Pd, Enrico Letta, ha mandato il suo in bocca al lupo al giornalista.