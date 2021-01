BOLOGNA – Cambia la mappa sull’andamento dei contagi da Covid-19 pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc): nella nuova versione Veneto ed Emilia-Romagna non compaiono più tra le zone in “rosso scuro”, ma tra quelle solo in “rosso”. Restano invece in “rosso scuro” il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano.

