Roma, Bernaudo: “Il referendum Atac è una vittoria di Liberisti Italiani”

ROMA – “Siamo stati i primi, nel 2017, a chiedere la chiusura del contratto di servizio con Atac e Ama e fare le gare per la gestione dei servizi pubblici locali. Quella di oggi è una nostra prima e fondamentale vittoria, i romani la pensano come noi. I radicali di + Europa cosa vogliono fare a Roma? Andare con il socialdemocratico Calenda che non vuole le liberalizzazioni e quindi tradire se stessi, oppure continuare la battaglia liberale con noi per restituire alla libera impresa la gestione dei servizi pubblici e alla politica il controllo? Le liberalizzazioni sono il primo punto del nostro programma se anche il centrodestra vuole liberare Roma, noi siamo disposti ad aprire un tavolo di lavoro comune”. Così Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani e candidato sindaco di Roma.

LEGGI ANCHE: Bernaudo: “Raggi non vuole mezzi efficienti, basta Atac”