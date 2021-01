Diciassettenne uccisa a Caccamo, fidanzato non risponde al gip

PALERMO – Pietro Morreale, il 19enne accusato di avere ucciso la sua fidanzata, Roberta Siragusa, trovata morta domenica mattina a Caccamo, in provincia di Palermo, è rimasto in silenzio davanti al gip del Tribunale di Termini Imerese nel corso dell’udienza di convalida del fermo scattato su disposizione della Procura. Morreale, che era assistito dal suo legale Giuseppe Di Cesare, si è avvalso della facoltà di non rispondere.