Governo, Enrico Letta: “Crisi si risolva in 48 ore o danno d’immagine”

PALERMO – “Spero che la crisi si risolva in breve tempo, massimo 48 ore. Altrimenti il rischio concreto sarebbe un danno irreparabile per l’Italia che tornerebbe ad avere l’immagine di un Paese inaffidabile in un momento così delicato in cui bisogna contrastare la pandemia e varare atti fondamentali come il recovery plan”. Lo ha sostenuto Enrico Letta, già presidente del Consiglio dei ministri e attuale preside della ‘Paris School of International Affairs’, intervenendo questo pomeriggio al dibattito ‘Politica e politiche europee: Quanto è importante Bruxelles per la Sicilia’, organizzato dal Pd Sicilia, che si è svolto sulla pagina Facebook del Partito democratico siciliano.

E. LETTA: “CRISI DI GOVERNO ITALIANA INCOMPRENSIBILE ALL’ESTERO”

“È incredibile e irresponsabile – sostiene l’ex premier – quello che sta avvenendo nel nostro Paese, avvitato in una crisi di governo che gli italiani non capiscono, figuriamoci quelli che vivono in altri paesi. Trovo grave che nella discussione di questi giorni non vi sia la capacità di legare il senso della crisi a strategie politiche e di prospettive. Vedo solo fazioni e rappresentazioni di interessi di parte – aggiunge Letta – tutto il contrario di ciò che aveva detto il presidente della Repubblica nel suo accorato intervento di fine anno”.