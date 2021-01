Veneto, Friuli, Emilia-Romagna e Bolzano ‘rosso scuro’ in mappa Ue

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha confermato le tre Regioni italiane Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano tra le zone “rosso scuro”, secondo quanto anticipato dalla Commissione europea qualche giorno fa. La proposta della Commissione – che al momento non e’ ancora stata approvata e quindi non fa scattare vincoli – prevedrebbe che i cittadini che partono da queste zone facciano obbligatoriamente un tampone e osservino un periodo di quarantena una volta arrivate a destinazione. Se approvato, sul piano della Commissione dovranno poi pronunciarsi le autorita’ nazionali. Le zone rosso scuro sono quelle che, secondo l’Ecdc, registrano oltre 500 casi ogni 100.000 persone.