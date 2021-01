Covid, 14.372 nuovi contagi e 492 morti. Tasso di positività al 5,2%

ROMA – Sono 14.372 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 275.179 test (molecolari e antigenici) effettuati. Il tasso di positività odierno (5,2%) è dunque pressoché stabile rispetto a ieri (5,17%) quando erano stati registrati 15.204 nuovi casi con 293.770 test. Sono morte 492 persone per il coronavirus. Ieri i decessi erano stati 467. Sono 2.288 le persone in terapia intensiva in Italia causa coronavirus, un dato sceso di 64 unità rispetto a ieri. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

