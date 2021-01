Fifty-six million Brazilians already use the new payment and bank transfer tool

By João Vítor Marcelo

Data released by the Central Bank of Brazil state that approximately 26% of the country’s population, 56 million Brazilians, is already using Pix, the new payment and transfer tool created by the institution that allows transactions to be carried out without fees for individuals at any time of the day, 7 days a week. In an interview with Dire agency, the professor at Fundação Getúlio Vargas (FGV) and doctor of finance, Fábio Gallo, says that this is a natural process of learning for the population. “I believe it is going much faster than we can expect because [the growth in the use of Pix] is very fast and soon many people will start using it more widely”.

Although the tool is already being used by a large portion of the population, companies’ adherence to Pix is still low, representing only 5% of the total registrations. According to Professor Gallo, there are some barriers for the tool to be used more by corporate accounts (PJ). “Once again the traditional system is implementing the Pix, but it is charging companies. Instead of doing the math, banks had to understand that the cost reduction of the operation is so great that it probably already compensates for any loss of revenue that it would be if the fees were not charged, and with that the chance of more easily expanding the use of this technology is lost, because only individuals having Pix does not help, it is necessary to have this disseminated very widely throughout the retail system. This will only happen if the entrepreneur realizes that it is easy and cheap. “

For this year, the Central Bank of Brazil announced that it will launch new features within the Pix. Offline QR Code, Pix Withdrawal, Guaranteed Pix, Scheduled Pix and Approximation Payment (NFC) are the main ones. These new features can attract more people to the tool. The “QR Code Offline” will offer the possibility to make payments using this method, even when the person does not have access to the internet. The scheduled Pix will make it possible to schedule payments, which can be very useful in cases of rent and water and electricity bills.

VOLA PIX, IL SISTEMA DIGITALE PER I PAGAMENTI ISTANTANEI

di João Vítor Marcelo

Oltre un quarto della popolazione del Brasile, circa 56 milioni di persone, fa già uso di Pix, un nuovo strumento di pagamento e trasferimento di denaro sviluppato dal Banco Central do Brasil che permette di realizzare operazioni esentasse sulle persone fisiche a qualsiasi ora del giorno, sette giorni alla settimana. A rendere noto il dato è lo stesso istituto di credito.

Secondo Fabio Gallo, professore di finanza presso la Fundacao Getulio Vargas (Fgv) intervistato dall’agenzia Dire, il dato è figlio di un processo naturale di apprendimento da parte dalla popolazione. “Penso che stia andando molto più veloce di quello che pensiamo- afferma il professore riferendosi all’uso di Pix- perché si tratta di un sistema molto rapido che presto la gente utilizzerà ancora di più”.

Nonostante siano ormai popolari, l’adesione a Pix da parte delle imprese è per adesso bassa e rappresenta solo il 5 per cento del totale delle registrazioni. Secondo Gallo, ci sono barriere che impediscono che questo mezzo venga impiegato di più dalle persone giuridiche, come le imprese. “Ancora una volta il sistema tradizionale sta implementando Pix, ma sta facendo pagare i costi alle imprese” dice il professore. “Invece di fare calcoli, le banche devono capire che la riduzione dei costi delle operazioni è cosi’ significativa che probabilmente già compensa qualsiasi possibile perdita di ingressi che ci sarebbe se le commissioni non venissero addebitate” continua Gallo. “Così però si perde anche la possibilità di ampliare più facilmente l’uso di questa tecnologia, perché se solo le persone fisiche usano Pix non serve: è necessario che il sistema sia diffuso molto in tutto il sistema delle vendite al dettaglio”. Secondo il docente, questo “avverrà solo quando l’imprenditore capirà che si tratta di uno strumento semplice e conveniente”.

Il Banco Central ha annunciato che quest’anno lancerà nuove funzionalità di Pix. Tra le principali, l’utilizzo offline del Qr Code, il prelievo con Pix offline, Pix garantito, Pix programmato e il pagamento “contactless”. Nuove modalità, queste, che potranno attrarre più persone e più risorse.

Il pagamento tramite Qr Code offline offrirà la possibilità di realizzare trasferimenti di denaro tramite il classico codice a barre bidimensionale anche se non si dispone di accesso a internet. Pix programmato permetterà invece di programmare i pagamenti: una possibilità che può risultare molto utile quando si hanno spese fisse, come l’affitto o il saldo delle utenze.

56 MILHÕES DE BRASILEIROS JÁ UTILIZAM A NOVA FERRAMENTA DE PAGAMENTOS E TRASFERÊNCIA BANCÁRIA

Por João Vítor Marcelo

Dados divulgados pelo Banco Central do Brasil afirmam que, aproximadamente, 26% da população do país, 56 milhões de brasileiros, já está usando o Pix, a nova ferramenta de pagamentos e transferências criada pela instituição e que permite a realização de transações sem taxas para pessoas físicas a qualquer hora do dia, 7 dias por semana. Em entrevista à agência Dire, o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e doutor em finanças, Fábio Gallo, afirma que isso é um processo natural de aprendizagem da população. “Acredito que vai muito mais rápido do que a gente pode esperar porque [o crescimento da utilização do Pix] é muito acelerado e brevemente muita gente vai passar a usar isso de forma mais ampla”.

Apesar da ferramenta já estar sendo utilizada por uma grande parcela da população, a adesão ao Pix por parte das empresas ainda é baixa, representando apenas 5% do total de cadastros. De acordo com o professor Gallo existem algumas barreiras para que a ferramenta seja mais usada pelas contas de pessoa jurídica (PJ). “Mais uma vez o sistema tradicional está implementando o PIX, mas, está cobrando das empresas. Ao invés de fazer conta, os bancos tinham que entender que a redução de custo da operação é tão grande que provavelmente já compensa até qualquer perda de receita que se teria se não fossem cobradas as taxas, e com isso perde-se a chance de ampliar mais facilmente o uso dessa tecnologia, porque só pessoa física ter Pix não adianta nada, é preciso ter isso disseminado muito amplamente em todo o sistema de varejo. Isso só vai acontecer se o empresário perceber que é fácil e barato.”

Para esse ano, o Banco Central do Brasil divulgou que vai lançar novas funcionalidades dentro do PIX. QR Code Offline, Saque Pix, Pix Garantido, Pix Agendado e Pagamento por Aproximação (NFC) são os principais deles. Esses novos recursos podem atrair mais pessoas para a ferramenta. O “QR Code Offline” vai oferecer a possibilidade de realizar pagamentos por este método, mesmo quando a pessoa não tiver acesso à internet. Já o Pix agendado vai possibilitar o agendamento de pagamentos, o que pode ser muito útil nos casos de alugueis e contas de água e energia elétrica.