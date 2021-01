João Doria: “The vaccine is the result of our investment in science”

By Bianca Oliveira

This Tuesday afternoon (26), the World Economic Forum promoted the session “Rethinking cities for a post-COVID future”, with the participation of the governor of the state of São Paulo, João Dória.The objective was to discuss ways to ensure cities thrive in this new urban future.

Possible candidate for the presidency of the Republic in 2022, João Dória took the opportunity to highlight the role of his government in combating the Covid-19 pandemic, reinforcing the beginning of vaccination by the city of São Paulo.

“The vaccine is a result of our investment in science, and I am happy to share with you that we started vaccination in Brazil in São Paulo, nine days ago. At the moment, we have already vaccinated 160 thousand people, and approximately 700 thousand have been immunized in the country ”, he confirms.

In his speech, Doria placed the technological advancement and investment in innovation by the state government as pillars for the development of cities, in addition to serving as a guide to long-term prosperity.

“We established a regional development secretary focused on the partnership between the state government and the cities. In this way, we are able to understand the specific needs of each region and we can promote a practical change, allocating resources to better serve the populations that need it most ”, explains the governor.

The World Economic Forum brings together annually some of the main international leaders, in addition to entrepreneurs and entities. This year the event takes place virtually due to the increase in cases of Covid-19 worldwide.

DORIA (GOVERNATORE): “SAN PAOLO LEADER DELLE VACCINAZIONI“

di Bianca Oliveira

“Il vaccino è il risultato del nostro investimento nella scienza e sono felice di poter condividere con voi la notizia che le vaccinazioni sono cominciate a San Paolo, dieci giorni fa. Al momento abbiamo somministrato una dose del farmaco a circa 160.000 persone e sono piu’ o meno 700.000 quelle immunizzate in tutto il Brasile”.

Così il governatore dello Stato paulista, Joao Doria, intervenuto in settimana a un incontro organizzato dal World Economic Forum dal titolo ‘Ripensando le città in un futuro post-Covid-19’.

Doria, indicato dalla stampa come possibile candidato alle presidenziali del 2022, ha approfittato dell’evento per evidenziare il ruolo da protagonista giocato dal suo governo nella lotta alla pandemia. Un ruolo, questo, rafforzato dall’esordio delle vaccinazioni proprio a San Paolo. Nel suo intervento alla conferenza, un dibattito per discutere delle modalità attraverso le quali le grandi città possono prosperare nel futuro post-pandemia,

Doria ha definito gli avanzamenti tecnologici e gli investimenti nell’innovazione da parte del governo statale come pilastri per lo sviluppo delle città, oltre che per fare da guida per una prosperità di lungo periodo. “Abbiamo istituito una segreteria per lo sviluppo regionale focalizzata nella partnership tra governo statale e città” ha detto Doria. “In questo modo, siamo capaci di comprendere le necessità specifiche di ogni regione e possiamo promuovere un cambio a livello pratico, destinando risorse a una migliore assistenza alle fasce della popolazione che più ne hanno bisogno”.

Il World Economic Forum riunisce ogni anno alcuni dei principali leader internazionali, oltre che importanti imprenditori e istituzioni. Quest’anno l’appuntamento si svolge in forma virtuale a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il mondo.

JOÃO DORIA: “A VACINA É RESULTADO DO NOSSO INVESTIMENTO EM CIÊNCIA”

Por Bianca Oliveira

Na tarde desta terça-feira (26), o Fórum Econômico Mundial promoveu o painel “Repensando as cidades para um futuro pós-COVID”, que contou com a participação do governador do estado de São Paulo, João Doria. O objetivo foi discutir maneiras para as cidades prosperarem neste novo futuro.

Possível candidato à presidência da República em 2022, João Dória aproveitou a oportunidade para destacar o protagonismo de seu governo no combate a pandemia da Covid-19, reforçando o início da vacinação pela cidade de São Paulo.

“A vacina é um resultado do nosso investimento em ciência, e fico feliz ao compartilhar com vocês que começamos em São Paulo a vacinação no Brasil, nove dias atrás. No momento já vacinamos 160 mil pessoas, e aproximadamente 700 mil foram imunizadas no país”, confirma.

Em seu discurso, Doria citou o avanço tecnológico e o investimento em inovação por parte do governo do estado como pilares para o desenvolvimento das cidades, além de servir como guia para uma prosperidade a longo prazo.

“Nós estabelecemos uma secretaria de desenvolvimento regional com foco na parceria entre o governo estadual e as cidades. Dessa forma, somos capazes de entender as necessidades específicas de cada região e podemos promover uma mudança prática, destinando recursos para melhor atender as populações que mais precisam”, explica o governador.

O Fórum Econômico Mundial reúne anualmente alguns dos principais líderes internacionais, além de grandes empresários e entidades. Este ano o evento acontece de forma virtual devido ao aumento de casos de covid-19 em todo o mundo.