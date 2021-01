Festa in streaming per la ricostruzione del Teatro La Fenice di Venezia

VENEZIA – “Venticinque anni fa Venezia vide bruciare il Teatro La Fenice, uno dei suoi simboli, teatro dall’acustica straordinaria e protagonista da sempre della vita operistica, musicale e culturale non solo della città ma anche del Paese e dell’Europa intera.

Domani dalle 16.30 in diretta streaming festeggeremo la sua ricostruzione con un concerto della banda del corpo nazionale dei Vigili del fuoco”. Lo annuncia il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, con un post sul suo profilo Facebook. “La Fenice è uno ‘stato d’animo‘, un’emozione che esce da quelle mura e pervade tutto il territorio metropolitano, ecco perché allora come imprenditore e oggi come sindaco, ce l’ho nel cuore”, continua Brugnaro. “Appena possibile la riporteremo nelle scuole, come abbiamo fatto negli ultimi anni, perché i bambini e i ragazzi possano avvicinarsi al Teatro e rimanere affascinati dai nostri artisti, dagli strumenti, dalla musica, dal canto. Con la forza della musica domani vogliamo celebrare la Fenice, vogliamo dire grazie ai tanti che l’hanno salvata e ricostruita, dimostrare di essere una città resiliente e invitare il mondo intero a non rassegnarsi e a lottare”.

