Busta con proiettile a Schifani: “Minacce non cambiano la mia vita”

PALERMO – “Non è la prima volta che ricevo minacce, sono vicende che non meritano commento. Ad ogni modo, nulla cambia nella mia attività. Da quando svolgo attività politica con ruoli apicali sono capitati altri brutti episodi analoghi”. Lo afferma alla Dire l’ex presidente del Senato, Renato Schifani, che ha ricevuto una busta con un proiettile nella sua abitazione.

LA SOLIDARIETÀ DEL PRESIDENTE DELL’ARS MICCICHÈ

“Esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’Assemblea regionale siciliana al senatore Renato Schifani per le ennesime minacce ricevute nella sua abitazione romana”. Lo dice in una nota il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché. “Ribadisco che il senatore Schifani, che da qualche tempo è consigliere politico del presidente Berlusconi, è un’icona delle istituzioni, cosa che evidentemente non piace a qualcuno. Confido che gli inquirenti al piu’ presto possano risalire all’autore della lettera minatoria”.