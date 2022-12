Cher si è fidanzata. Chi è Alexander Edwards, il futuro sposo di 40 anni più giovane

ROMA – Cher prossima alle nozze? Sembrerebbe proprio di sì. L’icona pop nella notte di Natale ha pubblicato su Twitter la foto di un anello con un enorme diamante aggiungendo “Non ci sono parole”, come didascalia, a cui è seguito il commento ironico: “La pubblico perché le sue unghie sono proprio cool”.

CHI È ALEXANDER EDWARDS, IL NUOVO FIDANZATO DI CHER

Smalto nero con fiamme verdi, a tenere la scatola con il dono d’amore è Alexander Edwards. Il promesso sposo è un dirigente musicale, ha 40 anni meno di Cher (lei 76, lui 36) e da settembre fa coppia fissa con la cantante di ‘Belive’ la quale, parlando della loro relazione al The Kelly Clarkson Show, ha dichiarato: “Sulla carta, è un po’ ridicolo, ma nella vita reale, andiamo molto d’accordo. È favoloso. E non do agli uomini qualità che non meritano”.

Edwards precedentemente è stato fidanzato con la modella, attrice, stilista (ed ex di Kanye West) Amber Rose, con la quale ha avuto un figlio, Slash Electric Alexander Edwards. Per Cher questo sarebbe il terzo matrimonio dopo quelli con Sonny Bono e Gregg Allman.

