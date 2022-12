In musica o sotto i fuochi d’artificio, nella rocca, in grotta o in barca: come festeggiare Capodanno in Emilia-Romagna

BOLOGNA – Un Capodanno speciale attende adulti e bambini nelle Città d’Arte, nei borghi e nelle località di mare dell’Emilia-Romagna . Dalle rocche aperte di sera, con Cene di Gala, brindisi e degustazioni “gourmet”, all’Incendio del Castello di Ferrara e a Castel Sismondo a Rimini, dai fuochi pirotecnici sulle Valli Comacchio e a Riccione, ai concerti di Cosmo e degli Extraliscio con Arisa, rispettivamente nelle piazze di Parma e Riccione. E poi dj set di Daddy G. dei “Massive Attack” in piazza a Carpi (Mo) e in 10 diverse location open air a Rimini per il Capodanno diffuso. A Bologna mostra per il centenario del “Vecchione”, ma anche fine anno in natura nelle Grotte di Onferno e in barca nelle Valli di Comacchio. Previste aperture straordinarie notturne dei musei di Ferrara e Rimini

L’Emilia-Romagna festeggia lultima notte dell’anno con tanti appuntamenti tra tradizione e innovazione, all’insegna della spensieratezza e delle belle emozioni.

ECCO LA MAPPA DELLE INIZIATIVE

San Silvestro al Castello di Gropparello (Pc)

Il Castello medioevale di Gropparello propone un San Silvestro fiabesco (31 dicembre), con varie opzioni. Si potrà scegliere una cena romantica a lume di candela nella Taverna medievale del Castello (dalle 20), davanti al camino, con musica di sottofondo, seguita dalla visita in notturna del Castello (dalle 23.15) e brindisi di mezzanotte nel cortile d’onore del maniero. In alternativa, solo tour nelle sale della roccaforte. Prenotazione obbligatoria online https://www.castellodigropparello.net/capodanno. Info e costi: https://www.castellidelducato.it/castellidelducato/evento.asp?el=san-silvestro-al-castello-di-gropparello-2022&page=3

San Silvestro “Gourmet” in Valtaro (Pr)

Il Castello di Compiano (Pr) offre un soggiorno in Appennino (da venerdì 30 dicembre a domenica 1 gennaio), immersi nella natura della Val di Taro. Sabato 31 visita guidata a un caseificio con degustazione di diverse stagionature di Parmigiano Reggiano e Cenone di San Silvestro. Prima della cena, visita guidata “di gala” a lume di candela (dalle 19), nella casa-museo Raimondi Gambarotta, nel Castello di Compiano. Domenica 1 gennaio, prima colazione e check-out. Prenotazione obbligatoria. Info e costi: https://www.castellidelducato.it/castellidelducato/evento.asp?el=san-silvestro-gourmet-in-valtaro&page=2

Gran Cena di Capodanno al Labirinto della Masone (Pr)

Esclusivo aperitivo con cena di Capodanno al Labirinto della Masone (Labirinto di Franco Maria Ricci), il più grande labirinto al mondo di bambù costruito dall’editore, designer e collezionista Franco Maria Ricci. Sabato 31 dicembre, alle 19, aperitivo servito nelle sale del Museo tra le opere della Collezione di Franco Maria Ricci e della mostra di Gino Covili, “La favola e il dolore”. Dalle 21, Gran Cena di Capodanno nel ristorante interno, con menù dello chef “stellato” Massimo Spigaroli. Il labirinto sarà aperto e visitabile. Info, costi e prenotazioni: tel. 0521.1855372; [email protected]; www.labirintodifrancomariaricci.it.

Brindisi a Palazzo alla Reggia di Colorno (Pr)

Visita guidata con brindisi finale nella suggestiva cornice della Reggia di Colorno, la Versailles dei Duchi di Parma. Sabato 31 dicembre alle 16 sarà possibile una visita guidata alle sale della Venaria Reale, nota anche come Venaria Ducale. Si tratta di un complesso di edifici dalle forme neoclassiche, costruito agli inizi del XVIII secolo dal duca Francesco Farnese, sui resti della rocca di Colorno. Al termine del tour, si saluterà il 2022 con un brindisi beneaugurale. Prenotazione consigliata: tel. 0521.312545; [email protected]. Info e costi: https://www.castellidelducato.it/castellidelducato/evento.asp?el=brindisi-a-palazzo-2022&page=2

Capodanno con Cosmo a Parma

Cosmo, musicista, produttore e dj italiano, fra i più importanti della scena musicale attuale, sarà protagonista del concerto di Capodanno (gratuito) a Parma, in piazza Garibaldi. Sabato 31 dicembre, la festa inizierà alle 22 con una “crew” di DJ tra i più famosi delle scene locali e non solo, affiancati da “storici” disc jockey della città. Subito dopo il brindisi di mezzanotte, Cosmo salirà sul palco per interpretare i suoi più grandi successi e il suo nuovo singolo “La Verità”, uscito a novembre. Dopo il concerto, musica con Dj set fino alle due del mattino. Serata realizzata dal Comune di Parma con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con CAOS Organizzazione Spettacoli e Arci Parma. Info: https://www.comune.parma.it/cultura/it-IT/Concerto-di-Capodanno-con-Cosmo.aspx

Daddy G, dei “Massive Attack” a Carpi (Mo)

La sera di San Silvestro Carpi si trasformerà nel “Club a cielo aperto più grande d’Europa”, con il concerto gratuito, in Piazza dei Martiri (dalle 21:30), di Grant Marshall, in arte “Daddy G”, membro e fondatore dei “Massive Attack”. Figura iconica della musica elettronica internazionale e tra i padri spirituali del trip hop, l’artista proporrà il suo incrocio unico di generi dub e reggae, soul e vintage funk, deep house, dubstep e breakbeat trascinante e contagioso. Durante il “dj set”, la piazza e il Palazzo dei Pio si illumineranno con speciali luci ed effetti visivi, curati da Francesco Trambaioli, “light designer” tra i più apprezzati in Italia. Info: https://incarpi.it/it/

Il Capodanno più “Fico” che c’è

Divertimento garantito per grandi e bambini al FICO Eataly World di Bologna. Il 31 Dicembre, grande festa di fine anno dalle 19 alle 5 di mattina. Tre le opzioni, tra cenone (menu a scelta tra i 13 ristorantidi FICO), drink o solo ingresso alla festa, con show dell’Aguanilebbe Dance Studio e Latino51 Academy e 4 piste da ballo. Per i bambini, baby dance e animazione con Alex Animation. La grande pista di ghiaccio, sarà aperta tutta la notte. Info, costi e prenotazioni: Capodanno 2023 a Bologna: vieni a FICO!

Gospel di Capodanno a Ravenna

Sabato 31 dicembre in Piazza del Popolo, concerto gospel (gratuito) del produttore, musicista, cantante e maestro di coro Brent Jones, che vanta numerose nominations ai Grammy® e agli Stellar Awards. L’artista si esibirà con il suo gruppo urbano “Brent Jones & T.P. Mobb”. La musica accompagnerà il pubblico dalle 23 fino al brindisi di mezzanotte e oltre. Concerto organizzato con la compartecipazione di “Spiagge Soul”, con la Fondazione Ravenna Manifestazioni. Info: https://emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/21952/ravenna-christmas-soul

“Buon anno Gatteo” Capodanno con Moreno il Biondo

Gatteo (FC) saluterà il nuovo anno in piazza Vesi domenica 1 gennaio dalle 15, con Moreno il Biondo e l’ “Orchestra Grande Evento”. A seguire Sergio Casabianca e le “Gocce” con il loro nuovo spettacolo “VariEtà”. Un viaggio revival nella musica che ha fatto sognare intere generazioni, insieme a originali mashup, (canzoni realizzate unendo fra loro due o più brani preregistrati), pezzi inediti della band e omaggi ai grandi cantautori. Per info: https://visitgatteomare.it/portfolio-item/buon-anno-gatteo/

Capodanno sul Porto Canale di Cesenatico (FC)

Torna in grande stile a Cesenatico il “Capodanno sul Porto” che animerà Piazza Ciceruacchio il 31 dicembre, dalle 23. Sul palco a ridosso della Piazza, salirà “JBees”, la Big band composta da 9 artisti, con “Mirror”, il loro ultimo spettacolo di disco music internazionale degli anni ’70, ’80 e ’90, in versione integrale (gratuito). A mezzanotte, brindisi e auguri. Dopo il concerto, la festa proseguirà con il sound di Angelino Cranchi Dj. Info: https://visitcesenatico.it/hmvc_eventi/capodanno-sul-porto/

Il “Capodanno più lungo del mondo” a Rimini

Rimini “accenderà” il Capodanno con un grande evento diffuso che culminerà con lo spettacolo dell’Incendio al Castello. A mezzanotte Castel Sismondo in Piazza Malatesta sarà al centro di uno spettacolo di luci, fumi e cascate di fuoco, (due le repliche, a mezzanotte e mezzo e alle 2 di mattina). Ad accompagnare lo spettacolo, un tappeto musicale diffuso in 10 diverse location nel cuore di Rimini. Tra gli artisti, Kelly Joyce accompagnata dall‘Orchestra Gioacchino Rossini di Pesaro, e il celebre rapper Frankie Hi-Nrg Mc in versione disc jockey. Presenti anche i conduttori di RDS 100% Grandi Successi, la radio ufficiale del Capodanno di Rimini: Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini. Aperture serali straordinarie dei Musei fino alle 2 di mattina. Evento ideato dal Comune di Rimini e promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Camera di Commercio.Info: Rimini ‘accende’ il Capodanno più lungo del mondo

Extraliscio e Arisa in concerto a Riccione (Rn)

A Riccione la festa di San Silvestro esplode in piazzale Ceccarini dalle 22 con gli Extraliscio (nel consueto trio Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara). Con loro, Arisa, accompagnata da Giuseppe (Gioni) Barbera al pianoforte e Jason Rooney alla consolle, in una sorprendente alternanza fra ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90. A mezzanotte, brindisi finale e grande spettacolo pirotecnico. Info: www.riccione.it

Capodanno al Cocoricò di Riccione (Rn)

Ultimo appuntamento con il “Galactica Festival” al Cocoricò (che prenderà il via venerdì 30 all’Altromondo Studios di Rimini, per poi spostarsi il 31 alla Fiera di Rimini), evento che riunisce i più grandi nomi della scena techno, dalle 18 di domenica 1 gennaio fino alle 5 di mattina del giorno dopo. Tra i grandi ospiti, Marco Carola, noto per le sue interminabili sessioni di music martellante, Joseph Capriati, il titano della tecno, Dennis Cruz, vero e proprio ingegnere del suono, e Ellen Allien, la female deejay in grado di monopolizzare la scena con il suo stile Deep Dish. Info e biglietti: https://www.ticketsms.it/it/event/GALACTICANYE-DAYTHREE

San Silvestro live a Cattolica (Rn)

Cattolica saluterà l’arrivo del nuovo anno sabato 31 dicembre in Piazza Roosevelt, con il format musicale “Hit Parade” e il Party di Radio Bruno. Dalle 22:30 musica live fino al mattino, con pausa a mezzanotte, per brindare al 2023. Domenica 1 gennaio tradizionale tuffo alle 9:30 alla spiaggia libera antistante il Kursaal, a cura dell’Atletica 75. Sempre domenica, dalle 17 alle 22, buona musica e street food, tra i viali Matteotti e Bovio, con i Dj set a cura di “Radio Studio+”. Info: Natale 2022 e Capodanno 2023 a Cattolica

Danza aerea a Modena

Modena saluta il 2022 con lo spettacolo di danza aerea della compagnia francese Retouramont, pioniera della danza verticale, in una location suggestiva, il sito Unesco di Piazza Grande, Duomo e Ghirlandina. La performance dal titolo “Clairière Urbaine” inizierà alle 22:30, con il brindisi di Capodanno come intermezzo. In Piazza Grande, i danzatori, issati su corde, attraverseranno lo spazio tra la Torre dell’Orologio di Palazzo Comunale e il Palazzo Unicredit. Proseguiranno fino al 3 gennaio il videomapping narrativo sul lato nord della Cattedrale che affaccia su piazza Grande, e l’installazione digitale “Un mondo diverso”, in piazza Torre, trasformata in un grande set invernale. Info: https://emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/36006/modena-capodanno

Il “Vecchione” a Bologna compie 100 anni

Compie un secolo la tradizione del “Vecchione” in Piazza Maggiore, il rituale rogo di un grande fantoccio dalle sembianze di vecchio che avviene alla mezzanotte del 31 dicembre. Un anniversario importante celebrato quest’anno in Piazza Lucio Dalla, con la mostra “Vecchi Vecchioni 100”. L’esposizione (gratuita), comprende i prototipi di Vecchioni realizzati dagli anni Novanta – tra cui 6 modelli di vecchioni a misura d’uomo – ei modelli in scala ridotta dei Vecchioni degli anni Duemila. Info su: culturabologna.it. A Palazzo d’Accursio per la prima volta, in mostra i modelli dei ‘Vecchioni d’artista’ (fino al 9 gennaio). Torna anche il tradizionale Rogo del Vecchione in Piazza Maggiore, dove potranno accedere 10 mila persone. Prenderà corpo il Vecchione d’artista – Vecchio come una torre,opera del collettivo artistico Parasite 2.0, che lo scorso anno non è stato bruciato a causa della pandemia. Dalle 22, la festa inizierà con la musica di Laura Gramuglia (speaker, dj, autrice, storyteller e operatrice culturale) e il suo “Rocket Girl on Vinyl”, una programmazione musicale tutta al femminile con musica composta, suonata e prodotta da sole donne. Seguiranno le dirompenti e divertenti PopPen djs Brunella di Montalcino & Marina di Ravenna, “artiste” irriverenti e fuori dagli schemi, che animano i dancefloor a base di fondotinta, tacco 15 e tutto l ́immaginario musicale pop degli ultimi cinquant’anni. Ma la novità di quest’anno riguarda il discorso “UNENDO” del poliedrico attore e scrittore bolognese Alessandro Bergonzoni, che accompagnerà il Rogo. Si tratta di un audio con la voce di Bergonzoni, che si diffonderà in Piazza Maggiore, per un momento di riflessione sull’anno trascorso e sul futuro (audio disponibile dalle 23 sul sito del Comune). Info: https://www.bolognawelcome.com/it; https://www.culturabologna.it/

Incendio al Castello Estense di Ferrara

A Ferrara, il 31 dicembre torna a mezzanotte lo spettacolo piromusicale dell’Incendio al Castello Estense, con fuochi pirotecnici lanciati da fossato, torri e balconate a ritmo di musica. Lo show sarà preceduto dall’animazione di Radio Bruno, con il vocalist Paolo Zampino e la musica live dei Deja Vu, una delle cover band più note del panorama italiano. Dopo lo spettacolo dell’Incendio, si ballerà fino alle 2 con Radio Bruno e DJ Lopez. Per info:www.ferrarainfo.com/it/ferrara/eventi/manifestazioni-e-iniziative/eventi-multipli/capodanno-a-ferrara

Capodanno pirotecnico a Comacchio (Fe)

La “Piccola Venezia” del ferraresefarà da set di un Capodanno suggestivo, tra i canali, le viuzze e gli storici palazzi illuminati. La Manifattura dei Marinati, sede del Museo dell’Anguilla, ospiterà la Cena di Gala (prenotazioni tel. 0533.81742; [email protected]), nella Sala degli Aceti, preceduta da un aperitivo alle 19.30. Dopo cena si raggiungerà l’argine della Valle Fattibello in treninoper salutare il 2022 con i fuochi d’artificio, per poi tornare alla Manifattura. Dalle 19 sul monumentale Trepponti, Dj Set con intrattenimento musicale e animazione con Roberto Stoppa. La musica si sposterà lungo le Valli per il countdown di fine anno e i fuochi, per tornare ai Trepponti, fino alle 2 di notte. Domenica 1 gennaio dalle 17, torna il dj set in Piazzetta Trepponti. Info: Capodanno a Comacchio — Ferrara Terra e Acqua

In barca nelle Valli di Comacchio (Fe)

Sabato 31 dicembre alle 11.30 e domenica 1 gennaio alle 14.30, escursione di circa 1 ora e 45 minuti in barca nelle Valli. Circondati da centinaia di uccelli acquatici, fra cui una numerosa colonia di fenicotteri, si navigherà nell’antico paleoalveo del Po, accompagnati da una guida ambientale, con sosta e visita agli antichi Casoni da Pesca. Info e prenotazioni online: https://www.podeltatourism.it/it/

Fine anno in Grotta – Grotte di Onferno (Rn)

Per chi vuole trascorrere l’ultimo dell’anno in modo insolito, il giorno di San Silvestro la Riserva Naturale Orientata di Onferno organizza una particolare escursione in grotta che non rientra nel “tratto turistico” solitamente attraversato (in tre orari: alle 10, 11.30 e 15). Un tragitto poco comune e suggestivo, che attraversa le Grotte entrando dall’ingresso basso e uscendo da quello superiore. Per non disturbare la nursery di pipistrelli, questo percorso è fruibile soltanto durante la stagione invernale e diventa ancora più suggestivo grazie alla visita del “Presepe in Grotta” lungo il tragitto. Info: Riserva Naturale Orientata Onferno: Iniziative ed eventi: Fine Anno in Grotta

