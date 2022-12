Tamberi: “Oro agli Europei di Roma e ai Giochi di Parigi 2024, poi potrei smettere”

ROMA – Gianmarco Tamberi dice che ora “va molto meglio. Soprattutto credo di aver risolto un problema al ginocchio della stessa gamba di stacco, che mi trascinavo dalla finale di Diamond League del 7 settembre a Zurigo quando, dopo la prima a 2.36, mi fermai perché, scivolando, avvertii un dolore. Ho fatto sei risonanze per capirne l’origine, tre con contrasto. È emerso nulla. Ho fatto infiltrazioni particolari e, dopo tre mesi, il male pare sparito”. Il campione olimpico del salto in alto guarda sempre un passo in là, l’asticella più alta, oltre gli infortuni. Con gli obiettivi di fine carriera ben chiari. “II mio corpo – racconta alla Gazzetta dello Sport – è stato martoriato da 5-6 anni di stress continui. In vista di due stagioni-chiave, devo rimettermi a nuovo. Ho sempre pensato a saltare, non a star bene. Ora non ho fretta: i Mondiali di Budapest, obiettivo del 2023, sono ad agosto“.



“Ho appena confermato Michele Palloni come preparatore atletico – dice Tamberi – ha 32 anni, ma è esperto e competente. Gli ho chiesto piena disponibilità. Per l’allenatore guardo anche all’estero, ma non rinuncerò al resto dello staff e continuerò a far base ad Ancona. In febbraio, comunque, potrei andare al caldo 3-4 settimane”. Tamberi confessa che “il titolo iridato lo baratterei per l’oro degli Europei di Roma e dei Giochi di Parigi 2024. Poi potrei anche smettere”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it