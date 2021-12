Il ministro Bianchi assicura: “Il 10 gennaio si torna a scuola in presenza”

ROMA – Il ministro Patrizio Bianchi non ha dubbi: “Il 10 gennaio si torna in presenza a scuola. È questa la chiave di volta di tutto questo Governo: è il nostro obiettivo e questo faremo. Laddove vi siano condizioni straordinariamente rilevanti ma isolate, focolai isolati, si possono disporre chiusure ma solo per il tempo necessario a verificare lo stato di quel cluster, non diffuse“. Il titolare dell’Istruzione, intervenuto a Sky Tg24, ha assicurato il ritorno in presenza a scuola dopo le consuete vacanze natalizie, invocando più volte “la responsabilità di tutti”.

Il tracciamento che si realizzerà con la struttura commissariale “si aggiunge all’attività ordinaria della Regione per programmi specifici, per avere tracciamento e certezza per i più piccoli”, ha spiegato il ministro. Sul vaccino “la risposta dei ragazzi più grandi è stata straordinaria“, ha sottolineato Bianchi, che però sul green pass agli studenti ha detto seccamente: “Non abbiamo posto il tema. La scuola resta il posto più controllato e ricordiamo che per tre settimane i ragazzi sono fuori e per questo abbiamo insistito sul tracciamento con il generale Figliuolo per il ritorno in sicurezza. L’indicazione per i genitori è vaccinare i bambini”, ha ribadito Bianchi, che ha ricordato: “Il personale della scuola vaccinato è al 95% più i guariti, i ragazzi tra 16 e 19 anni sono ad oltre l’85% , tra i 12-15 anni al 75% e ora l’attenzione è per i più piccoli“.

“CLASSI POLLAIO SONO SOLO IL 2,5%”

“Abbiamo messo 907 milioni per la scuola, 400 per personale di potenziamento aggiuntivo legato all’emergenza Covid sia docente che tecnico-amministrativo, 300 milioni sono per la valorizzazione dei docenti e non dimentichiamo i 60mila docenti presi e altri 12mila. Mi sta a cuore ricordare gli oltre 2 miliardi per gli asili nido“. Secondo Bianchi è una Manovra che fa bene alla scuola. Il ministro ha ricordato anche il Pnrr che si aggiunge a questo mega stanziamento, la messa in sicurezza degli edifici e la previsione di 20 milioni di euro per il supporto psicologico a docenti e ragazzi. E le classi pollaio? Un titolo di sicuro effetto, ma “quelle con più di 27 studenti sono appena il 2,5%”, ha concluso.