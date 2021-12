L’appello del direttore generale del Santobono di Napoli: “Importante vaccinare anche i bimbi”

NAPOLI – “Noi trattiamo solo i pazienti gravi che necessitano di terapia intensiva. Posso dire che non abbiamo oggi pressione sulle rianimazioni. Ci sono tantissimi bambini positivi, ma pochi fortunatamente arrivano in ospedale nella fase acuta. Sappiamo, purtroppo, che questi contagi potrebbero darci problemi anche nei prossimi mesi. Questo è un motivo in più per dire con una certa serenità alle persone di vaccinare anche i bimbi piccoli. Il rischio è minimo, ma comunque migliaia di volte inferiore al rischio della malattia e delle sue complicanze anche nei bimbi più piccoli”. È l’appello lanciato dal direttore generale dell’Aorn Santobono-Pausilipon di Napoli Rodolfo Conenna, intervenuto a margine dell’iniziativa benefica Labelon Gran Galà di Natale.

“La scuola – avverte Conenna – è un driver sempre molto importante del contagio, non per colpa di qualcuno ma perché genera movimenti e attività in quella categoria che, assieme ai non vaccinati per volontà, include coloro che non sono ancora vaccinati o che non sono vaccinabili come i bimbi sotto i 5 anni”.