Dopo Nadal e Shapovalov anche il tennista russo Rublev positivo al Covid

ROMA – Anche Andrey Rublev è positivo al Covid-19. Il tennista russo ha annunciato di essere già in isolamento. “Sono attualmente a Barcellona e purtroppo sono risultato positivo – ha scritto su Twitter il numero 5 della classifica Atp – Mi sono messo in isolamento e rispetto tutti i protocolli sotto la supervisione dei medici. Sono vaccinato e mi sto preparando per la Atp Cup e gli Australian Open. Ora ho bisogno di riprendermi, andrò a Melbourne solo quando sarà sicuro per tutti”. Anche Rublev aveva partecipato al torneo esibizione di Abu Dhabi con Rafa Nadal e Shapovalov, entrambi attualmente positivi.