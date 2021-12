Obbligo mascherina, nella settimana di Natale 7.000 controlli e prime multe in Valle d’Aosta

AOSTA – Nella settimana da lunedì 20 a domenica 26 dicembre, la seconda in cui i controlli delle forze dell’ordine sono aumentati per far rispettare l’obbligo del green pass negli esercizi pubblici e l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, sono arrivate anche in Valle d’Aosta le prime multe per il mancato rispetto dell’obbligo di mascherina.

I controlli sono stati quasi 7.000: quelli alle persone sono stati 6.449, e hanno portato a nove sanzioni per l’assenza del green pass o del green pass rafforzato negli spazi in cui era richiesto e a 12 multe per l’assenza di mascherina dove obbligatoria. In bar e ristoranti, i controlli sono stati 517, che hanno portato a quattro multe per il mancato rispetto delle norme anti contagio e a una chiusura provvisoria. I dati sono raccolti in un riepilogo settimanale diffuso dall’ufficio stampa della Regione.