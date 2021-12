Muore a 58 anni Jean-Marc Vallée, regista di Dallas Buyers Club e Big Little Lies

(Foto dal profilo Instagram di Jean-Marc Vallée)

ROMA – È morto all’età di 58 anni il regista canadese Jean-Marc Vallée. Nato e cresciuto a Montreal, nel corso della sua carriera ha diretto numerosi film e due serie tv di successo. L’anno della definitiva consacrazione per Vallée è stato il 2013, quando il suo film Dallas Buyers Club basato sulla storia reale del malato di Aids Ron Woodroof è stato acclamato da critica e pubblico e ha fatto vincere l’Oscar agli attori Matthew McConaughey e Jared Leto. Per questa pellicola, lo stesso Vallée era stato candidato all’Oscar per il montaggio.

Gli ultimi progetti di Vallée, che lascia due figli, sono stati le serie Big Little Lies, premiata agli Emmy e con protagonista Nicole Kidman, e Sharp Objects. Al momento, non sono note le cause del decesso del regista canadese.