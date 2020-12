La preside di Caivano è la dirigente dell’anno

ROMA – Eugenia Carfora è la miglior dirigente scolastica del 2020. A consegnare il riconoscimento alla dirigente scolastica dell’Istituto Superiore ‘Francesco Morano’ di Caivano (Napoli), è stata l’organizzazione ‘Your Edu Action’ perché “è riuscita a far vedere colori nuovi a degli studenti che ne vedevano solo uno: quello nero di un futuro criminale già segnato dall’età adulta”, scrivono su Facebook i promotori del premio. “La dirigente- si legge nella nota- consapevole delle problematiche della scuola, si è impegnata a limitare la dispersione scolastica e a far conoscere ai suoi studenti, per la maggior parte provenienti da situazioni familiari difficili, una nuova strada per il loro futuro. Appena ha avuto la possibilità di risollevare l’istituto scolastico da un destino già segnato, la preside ha trovato una struttura fatiscente e vuota, ma non si è persa d’animo e si è messa subito al lavoro per rendere l’edificio agibile. È scesa di persona in strada e ha riportato uno ad uno i suoi studenti in classe“, raccontano da ‘Your Edu Action’.