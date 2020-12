Papa Francesco: “Pensiero per i medici e per chi ha perso congiunti”

ROMA – “Il mio pensiero va in particolare alle famiglie che in questi mesi hanno perso un congiunto o sono state provate dalle conseguenze della pandemia. Penso anche ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario, il cui grande impegno in prima linea nel contrasto della diffusione del virus ha avuto significative ripercussioni sulla vita familiare”. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus.

