Legge elettorale, Schlein: “Ancora non ci sono proposte concrete, ma no a quelle per convenienza”

ROMA – “Non siamo favorevoli a una riforma della legge elettorale che la destra propone oggi per convenienza. Dopodiché non ci hanno ancora proposto nulla di concreto. Se lo faranno, come sempre, da forza responsabile noi esamineremo quello che ci propongono. Però i presupposti sono entrambi sbagliati”. Lo dice la leader del Elly Schlein, intervistata a Piazza Pulita su La7. “Uno è la paura di perdere, tant’è che l’hanno rilanciata appena hanno visto che abbiamo vinto le elezioni in Puglia e in Campania. L’altro presupposto dietro questa proposta è il premierato, che è una riforma che noi contrastiamo duramente, perché accentra ancora di più il potere nelle mani di chi guida il governo, a scapito delle prerogative del Parlamento e di quelle del Presidente della Repubblica, che per noi non si toccano”, aggiunge Schlein.