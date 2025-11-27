Piscina Vandelli, Li Calzi: “Condotto crollato rifatto nel 2021”

BOLOGNA – Il condotto crollato martedì notte alla piscina “Vandelli” all’Arcoveggio era stato rifatto dal privato concessionario (Sogese, ndr) nel 2021. Si tratta dunque di un'”episodio grave”. Lo dice l’assessora allo Sport di Bologna Roberta Li Calzi che esclude quindi, rispondendo a Fdi e Lega, “ogni relazione con i lavori di efficientamento energetico che erano stati rinviati e che partiranno a gennaio”. Li Calzi ribadisce che “il Comune è stato informato questa mattina” e di aver “sentito subito i gestori esprimendo la mia preoccupazione per quello che poteva avere conseguenze peggiori se fosse successo in pieno giorno”. Al concessionario- replica ancora Li Calzi alle opposizioni- “era stata concessa una proroga di due anni per concludere alcuni lavori, a causa del Covid. Tuttavia il grave episodio che ha visto il distacco del canale non è collegato ai lavori oggetto di proroga e anzi si tratta di un lavoro che era stato svolto solo nel 2021, che ha riguardato il rifacimento dell’impianto di riscaldamento con la posa di nuovi condotti, compreso quello interessato dal distacco. Lo studio tecnico che ha progettato i lavori sta verificando le cause che hanno portato a questo improvviso cedimento di una delle barre di aggancio che sorreggeva il canale, in un impianto di recente realizzazione. Si stanno precauzionalmente sostituendo tutti gli agganci dei restanti canali”, precisa l’assessora della giunta Lepore.

I lavori che devono essere ancora realizzati nella piscina Vandelli riguardano l’impianto di efficientamento energetico con fotovoltaico che interesserà le strutture esterne. “I lavori sono previsti a partire da gennaio 2026, a seguito della presentazione del progetto esecutivo. La ditta incaricata dal concessionario è al lavoro e la struttura dovrebbe riaprire al massimo entro due giorni”, conferma Li Calzi, che ricorda alle minoranze “che ci accusano di aver accentrato le competenze, che la manutenzione è sempre stata in capo al Comune e non ai Quartieri e peraltro in questo caso si tratta di una concessione con oneri di manutenzione in capo al gestore. Il nostro lavoro per la riqualificazione delle piscine della città, insieme ai gestori, prosegue con ancora maggior spinta”, conclude l’assessora.