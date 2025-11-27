Borse shopping come vette: il Black friday tra monti e valli? Meglio ‘sotto casa’

Le borse dello shopping come i profili delle catene montuose. Per dire: meglio i negozi ‘sotto casa’, specie in montagna. In occasione del Black friday, l’Uncem ri-diffonde l’appello e la campagna di marketing territoriale, “da far circolare ovunque, da affiggere nei negozi e nei bar”, per invitare a “comprare nei negozi del proprio territorio, a comprare sotto casa. Sempre di più. Diciamolo sui social”. Comprare “locale” è un gesto che “salva l’economia locale e fa bene al paese” e in montagna evidentemente è ancora più ‘vero’, secondo l’Unione dei Comuni Enti e Comunità montane.

“COMPRA IN VALLE” GIÀ ‘GRIDATO 10 ANNI FA, OGGI IL REPLAY: NO AI MEGA SITI WEB

Con le Camere di commercio, l’Uncem lanciò già 10 anni fa la la campagna “Compra in valle, il tuo paese, la montagna vivrà” e riscontrò “una grande attenzione culturale, mediatica, che è cresciuta. Ripartiamo oggi nella settimana del Black friday”, e anche in vista degli acquisti di Natale da fare “nei negozi della valle, del territorio, dei paesi e delle città. Il Black friday è solo nei negozi del tuo territorio. Gli acquisti solo sotto casa, e non sulle grandi piattaforme di logistica e mega siti web. Salviamo- sprona l’Uncem- i negozi, che nei paesi sono sempre meno, più deboli, visto che oltre 200 Comuni in Italia non hanno più negozi e bar. Altri 500 sono a rischio desertificazione commerciale. Il black friday on line è distruttivo per l’economia delle città e dei paesi” e peraltro quelli di montagna stanno vivendo di recente segnali di ripopolamento.

E INTANTO ARRIVANO ALTRE 3 LOCALITÀ CON IL TITOLO DI ‘VILLAGGIO MONTANO’

All’insegna del ‘piccolo è bello’, specie in montagna, è stato il primo Raduno nazionale dei Villaggi Montani, che si è tenuto nel Villaggio di Monte Amandola sui Sibillini, in provincia di Fermo. L’evento, al quale ha partecipato anche il vicepresidente generale del Cai Giacomo Benedetti, ha visto la presenza di rappresentanti di una ventina di Sezioni Cai che hanno avuto la possibilità, non solo di conoscere il territorio del Villaggio dove si è svolto il programma, ma anche le delegazioni delle altre località e di confrontare le rispettive realtà.

E altre tre località si sono candidate: Alta Valle Maira (Comuni di Marmora, Acceglio e Canosio (in provincia di Cuneo), Bagnone (Provincia di Massa Carrara) e Opi (Provincia dell’Aquila). Hanno superato l”esame’ e quindi si aggiungono ufficialmente alla rete dei Villaggi Montani certificati Ca, che ora contano sette località. “Il mio ringraziamento va ai Villaggi Montani che sono arrivati qui, da diverse regioni, portando ciascuno la propria storia, le proprie criticità, le proprie speranze e le proprie visioni. Ognuno di essi rappresenta una comunità che ha deciso di non arrendersi, di non rassegnarsi all’idea che la montagna debba lentamente spegnersi”, ha dichiarato Benedetti.