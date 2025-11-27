giovedì 27 Novembre 2025

Energia, nuovo polo di biometano a Udine ‘firmato’ Net e Re2Sources

"Rafforzata l'autonomia impiantistica del Friuli Venezia Giulia"

Data pubblicazione: 27-11-2025 ore 18:12Ultimo aggiornamento: 27-11-2025 ore 18:12

di Matteo Sacco

UDINE – “L’inaugurazione di questo impianto rappresenta un passo fondamentale per il nostro territorio e per il futuro della gestione pubblica dei rifiuti- dichiara il presidente di Net spa Claudio Siciliotti– è il risultato di un percorso lungo e impegnativo, frutto della collaborazione tra istituzioni, amministrazioni locali e operatori privati. Un impianto che rafforza l’autonomia impiantistica del Friuli Venezia Giulia e ci permette di ridurre costi, percorrenze, emissioni e impatti ambientali. Per Net è un punto di ripartenza, un segnale concreto della volontà di innovare e garantire un servizio pubblico sempre più efficiente”.

“DAI RIFIUTI URBANI ALL’ENERGIA E AL CALORE PER CASE E IMPRESE”

Prosegue il percorso del Friuli Venezia Giulia verso una gestione più moderna e autonoma dei rifiuti. Nel giorno dell’inaugurazione del nuovo polo di biometano di Udine, Net spa e Re2sources rivendicano il valore strategico dell’infrastruttura, destinata a rafforzare la capacità impiantistica regionale e a ridurre costi, percorrenze ed emissioni. Un tassello che si inserisce nella più ampia sfida nazionale della transizione energetica e dell’economia circolare.
“Il nuovo impianto rappresenta un ulteriore passo in un percorso ambizioso di crescita industriale e sostenibile- afferma il presidente di Re2sources Alessandro Massone– l’ingresso dei nuovi partner finanziari ci permette di puntare alla leadership nazionale nella produzione di biogas e dimostra come l’ambiente sia un motore di sviluppo”. L’infrastruttura trasforma rifiuti urbani “in energia e calore per le stesse case e imprese che li producono: un ciclo virtuoso e sostenibile che rappresenta in modo concreto l’economia circolare- osserva l’ad di Re2sources Carlo Gonella- superando le rigidità di un certo ambientalismo ideologico, il Paese può diventare più competitivo grazie alle proprie risorse tecnologiche e industriali”.

Leggi anche

Lupo, in 4 anni 1.639 esemplari morti (praticamente più di uno al giorno)

di Mattia Cecchini

A Roma l’evento di Libero Quotidiano ‘Le energie nuove’

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»