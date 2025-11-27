giovedì 27 Novembre 2025

VIDEO| L’ultima telefonata di Ornella Vanoni all’amica Shammah nel giorno della morte: “Se lo sentiva”

L'artista e la regista si erano sentite proprio venerdì scorso quando la 91enne è deceduta nella sua casa di Milano. Il racconto a La volta buona su Rai 1

ROMA – Un’ultima chiamata che aveva il sapore di un addio. Nel giorno della sua morte, lo scorso venerdì 21 novembre, Ornella Vanoni aveva sentito la regista Andrèe Ruth Shammah, sua grande amica da sempre. La 77enne ha raccontato quello scambio avvenuto telefonicamente a La volta buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Commossa, Shammah ha rivelato: “Il giorno in cui è scomparsa, venerdì, aveva la voce un po’ triste, ma si è preoccupata molto della mia salute. Io le ho detto: ‘Vabbè, smetti di pensare a me. Mi sembri con la voce triste'”. La risposta è stata: “Cosa vuoi? A 91 anni faccio l’allegra?”.

“È stata una telefonata che facilmente dà l’idea di come è stata fortunata. Avrebbe voluto sparire con quella dolcezza con cui stava parlando, con quella calma, con quella non paura. In fondo aveva fatto tutto”, ha aggiunto la regista. Il saluto, prima di riattaccare, è ancora un ricordo vivo: “Mi ha detto: ‘Vieni presto’. Anche prima aveva detto ‘c’è poco tempo, torna presto'”.

“Se ci penso- ha commentato Shammah – nella telefonata c’era già il fatto che sarebbe stata l’ultima. Lei lo aveva capito, lo sentiva“. Il ricordo più toccante il giorno dei funerali? Il figlio Cristiano che in silenzio tiene la bara.

