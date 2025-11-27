giovedì 27 Novembre 2025

Alla Fenice taglio del bonus welfare ai dipendenti, il Pd: “Intervenga il ministro”

La questione arriva in parlamento: il senatore Dem Andrea Martella interroga Giuli. "Decisione inspiegabile e grave"

di Mattia CecchiniData pubblicazione: 27-11-2025 ore 17:48Ultimo aggiornamento: 27-11-2025 ore 17:48

VENEZIA – La Fenice ancora al centro delle polemiche politiche. Il teatro di Venezia “è un’eccellenza culturale e gestionale. Per questo è doppiamente grave e inspiegabile la scelta di penalizzare i lavoratori con il taglio al welfare aziendale”. Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Pd del Veneto, ha presentato un’interrogazione al ministro della Cultura Alessandro Giuli per chiedere chiarimenti e sollecitare un intervento. Nel mirino, la decisione del Consiglio di indirizzo della Fondazione di non erogare la quota di welfare prevista dagli accordi sindacali.

LEGGI ANCHE: “Venezi alla Fenice? Scelta in modo discutibile”: la maestra (e moglie di Pelù) spiega i malumori degli artisti
LEGGI ANCHE: Concerto in piazza contro Beatrice Venezi: “Richiedere eccellenza è un dovere, non un reato”

“TAGLIO PRETESTUOSO, I CONTI SONO SOLIDI”

Una somma pari a circa 250.000 euro – “appena lo 0,6% del bilancio della Fondazione, che supera i 35 milioni”- storicamente inserita nei conti del Teatro e oggi improvvisamente negata, con la motivazione di voler “salvaguardare i conti”. Una giustificazione “che non regge” per Martella: “È l’unica fondazione lirico-sinfonica italiana che ha chiuso gli ultimi 14 bilanci in attivo. Una realtà descritta dagli stessi amministratori come modello di gestione. Se i conti sono solidi, come dimostrano anche l’aumento degli abbonamenti e il rafforzamento patrimoniale, allora il taglio al welfare è pretestuoso. Se invece esistono criticità non dichiarate, vanno spiegate con chiarezza e responsabilità”.

“IL MINISTERO TUTELI I LAVORATORI”

Martella chiede al Governo se fosse a conoscenza della decisione e cosa intenda fare ora. E sollecita un’azione per garantire che La Fenice resti “un riferimento nazionale non solo per la qualità artistica, ma anche per il rispetto dei diritti dei lavoratori. Non si può costruire un’eccellenza culturale scaricando il peso sui dipendenti” e chiede “coerenza tra i numeri esibiti e le scelte compiute. E serve la vigilanza del Ministero per tutelare il patrimonio e chi vi lavora”. Da settimane la Fenice vive una stagione più che turbolenta per le contestazioni alla nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale.

Leggi anche

Pnrr, Meloni: “Il via libera del Consiglio Ue conferma il lavoro solido del governo”

di Vittorio Di Mambro Rossetti

Il ritorno della leva, Crosetto: “Porterò la legge in Cdm e in Parlamento”

di Emanuele Nuccitelli

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»