Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 27 novembre 2025

SCIOPERO. DOMANI STOP PER TRASPORTI, SCUOLA E GIORNALISTI

Dai treni agli aerei, fino alla scuola e alla stampa. Domani giornata di scioperi con diverse motivazioni. I sindacati di base hanno promosso la mobilitazione con diverse manifestazioni contro la manovra. Lo stop dei treni va dalle 21 di stasera fino alle 21 di venerdì 28 novembre. Incrociano le braccia i lavoratori di metro, bus e tram con la fasce di garanzia previste dalla legge. I giornalisti, che hanno promosso un sit-in oggi a Roma, si fermano dalle 6 e per 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto, scaduto nel 2016.

MATTARELLA: “NATALITÀ VITALE PER L’ITALIA E PER L’EUROPA”

Il tema delle nascite è “vitale” per “il nostro Paese e per l’intero continente europeo”. Sergio Mattarella lancia l’allarme dal palco degli Stati generali della natalità a Roma. La nostra società “invecchia”, osserva il capo dello Stato, i giovani “sono pochi come mai avvenuto nella storia passata”, è l’amara considerazione. Citando Papa Francesco, il presidente della Repubblica sottolinea che la natalità è il principale indicatore “per misurare la speranza di un popolo”. Ricorda infine che il tema della natalità “non è in contrapposizione con l’integrazione dei migranti”, che offrono invece un “contributo prezioso” al Paese.

GARLASCO, LA PERIZIA: DNA UNGHIE CHIARA COMPATIBILE CON SEMPIO

Il materiale genetico isolato sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe compatibile con il Dna di Andrea Sempio. È quanto emerge dalla perizia della genetista Denise Albani, incaricata dal Tribunale di Pavia nell’incidente probatorio: nella relazione si parla di “piena concordanza” del materiale genetico. Un altro tassello di accusa nei confronti di Sempio, all’epoca dei fatti 19enne e oggi 37enne, che per l’omicidio di Chiara è già stato archiviato due volte. La perizia definitiva sarà discussa nell’udienza del 18 dicembre, aggiungendosi agli altri indizi raccolti dalla Procura come l’impronta sul muro delle scale di casa Poggi, le telefonate fatte da Sempio a Chiara in quei giorni e l’ormai ‘famoso’ ticket del parcheggio di Vigevano.

CARCERI, IN 3 ANNI INTERVENTI PER 900 MLN EURO E 10.692 NUOVI POSTI

Nei prossimi tre anni saranno resi disponibili oltre 10.500 nuovi posti nelle carceri. Il numero è emerso dalla quarta riunione della cabina di regia sull’edilizia penitenziaria, che si è svolta oggi a palazzo Chigi. Gli interventi programmati – che comprendono manutenzioni ordinarie e straordinarie, nuove realizzazioni e ampliamenti – interesseranno la quasi totalità dei 190 istituti penitenziari del DAP e dei 17 istituti del sistema minorile. Il costo complessivo è di oltre 900 milioni di euro. Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il Guardasigilli Carlo Nordio e i sottosegretari alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari.