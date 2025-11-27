VIDEO | Violenza sulle donne, Ferrari Bravo (Protocollo Napoli): “La Pas è il progetto Erode”

NAPOLI – “La Pas continua a infestare, ad occupare abusivamente le sedi dei tribunali non soltanto in Italia, ma in quasi tutti i paesi del mondo, malgrado leggi, sentenze, malgrado tutto quello che si è fatto anche da parte degli Stati stessi per escludere questo tipo di teorie dai contesti giudiziari”. Lo spiega alla Dire Gabriella Ferrari Bravo, componente del comitato scientifico di Protocollo Napoli che ha lanciato la campagna contro l’uso della Pas/alienazione parentale nei tribunali. “L’applicazione delle teorie Pas – afferma – costringe bambini probabilmente abusati o probabilmente maltrattati e trattati con violenza a riprendere il contatto con il loro aggressore: questo è quello che io chiamo il progetto Erode, questo non è un progetto a favore del bambino, è un progetto Erode che ammazza il bambino. È assodato che i minori che vengono forzatamente separati dal genitore accudente subiscono dei traumi infernali che creano delle patologie non solo psichiche, ma anche fisiche”.

Ferrari Bravo spiega che “il costrutto della Pas ha la particolarità di venire invocato dalla controparte per silenziare e nascondere, di nuovo, la violenza maschile contro le donne che è finalmente uscita fuori, ma che nella stragrande maggioranza dei casi dura da anni, se non da decenni, o da tutta la vita. Questa funzione di silenziamento, di sottovalutazione delle denunce, purtroppo, ha un riscontro positivo perché, ed è dimostrato dalle ricerche scientifiche in tutti i paesi, che il risultato dell’invocare l’alienazione parentale è un risultato positivo per quel genitore che è stato accusato di violenza, uomo o donna che sia. Sappiamo che per la maggior parte sono uomini, ma vale in entrambi i casi”. La componente del comitato scientifico di Protocollo Napoli pone poi l’accento su un duplice aspetto economico generato dalla questione. “Affidare un bambino a una comunità, e ce lo dice l’Istat, costa – osserva – dagli ottanta ai centoventi euro al giorno. Queste sono delle risorse importanti che vengono sottratte per dei trattamenti di cui noi non abbiamo alcun riscontro di natura scientifica e che vengono sottratte alle già scarse risorse dei territori perché i bambini quando vanno in comunità ci vanno a carico dei comuni di residenza. L’altro aspetto economico è che le madri, che nella stragrande maggioranza sono quelle accusate da alienazione parentale, per difendersi da queste accuse dovrebbero fare un investimento economico consistente nella propria difesa. Ma noi sappiamo che tra donne e uomini, nella coppia, c’è un dislivello di capacità economica assodatissimo che dipende da una serie di circostanze infinite – la sottoccupazione, la disoccupazione, il lavoro nero, la differenze di compenso economico a parità di titoli o a parità di mansione – per cui una donna che già vive da sola perché è in fase separativa o di divorzio, che ha carico dei figli, accusata di alienazione parentale in tribunale, molto spesso non ha neanche la possibilità di difendersi adeguatamente perché probabilmente avrà un difensore d’ufficio e basta. Questa è una ulteriore discriminazione”.

In conclusione, per Ferrari Bravo “la campagna contro la Pas non solo è stata sacrosanta, ma credo debba continuare con sempre maggiore capacità di arrivare a tutti perché uno dei punti principali della questione è quello della necessità della formazione. Si pensi ad esempio alla credenza diffusissima che è quella che quando ci si separa il conflitto finisce. Le ricerche ci dicono il contrario, ci dicono che nella fase separativa la violenza prosegue o, addirittura, peggiora, d’altronde altrimenti non si spiegherebbe perché donne separate da tre, quattro, cinque, sei anni vengono accoltellate dall’ex marito o dall’ex partner che dopo quattro, cinque anni continua a esercitare quella violenza per la quale la relazione si era interrotta, per la quale era stato denunciato. Quella che la violenza termini con la separazione, in mancanza di adeguata formazione degli operatori della giustizia, è una delle false credenze più in voga anche nei tribunali”.

RICCIARDELLI (PROTOCOLLO NAPOLI): MINORI I MENO ASCOLTATI

“Nell’ambito del nostro lavoro, nelle varie declinazioni che ognuno di noi ha, ci scontriamo continuamente con questo concetto spacciato come un concetto scientifico, con basi scientifiche che dicono inattaccabili, quando è ampiamente stato dimostrato come non lo sia. E mi è assolutamente chiaro che tutte le volte che c’è un procedimento relativo a violenza domestica maschile contro le donne la Pas è un po’ come se fosse una sorta di premessa epistemologica consapevole o inconsapevole che sta proprio nella mente degli operatori. I minori, materialmente vittime di violenza assistita o meno, che hanno vissuto in un clima pesantemente condizionato, con un’aria tossica creata da situazioni in cui le loro madri sono vittime della violenza dei padri, sono i meno ascoltati, i meno presi in considerazione”. Lo spiega alla Dire Ester Ricciardelli, componente del comitato scientifico di Protocollo Napoli che ha lanciato la campagna contro l’uso della Pas/alienazione parentale nei tribunali. “Io – prosegue – sono una psicologa di sanità pubblica, lavoro in un consultorio familiare, e mi è capitato spessissimo di avere madri che vogliono essere certe che io prenda in considerazione la loro incrollabile decisione di far incontrare questi figli con i padri. Mi dicono ‘io insisto, io li prego di andare’: questo succede perché la maggior parte di queste madri ha ben chiaro dietro di sé quello che può succedere, è stato loro ventilato, in alcuni provvedimenti è addirittura stato scritto. Noi abbiamo avuto un provvedimento, un caso di violenza, in cui c’era scritto che la madre doveva farsi parte diligente nell’attivare e sostenere i figli negli incontri con il padre, a pena di sospensione della responsabilità genitoriale”.

“Questo – chiarisce Ricciardelli – è un caso un po’ isolato, ma comunque spesso ciò si vede in controluce, nella filigrana delle parole. Queste madri sono spaventate, vengono anche ammonite dai loro avvocati affinché si diano da fare per questo riavvicinamento del bambino al padre. Io, però, spesso dico loro di stare attente perché questi bambini, che sono già così traumatizzati e confusi rispetto a quali sono le loro figure di riferimento, di sostegno, di protezione, in questo modo dal padre non si sentono protetti perché lo rifiutano, sono impauriti, sono angosciati perché hanno assistito alle violenze sulle proprie madri, ma con questa modalità che una madre finisce per mettere in atto questo minore non si sente protetto neanche da lei”.

Questa è “una situazione molto problematica per i minori ed è molto problematica anche per gli operatori. Abbiamo voglia di dire che tutti gli operatori che si occupano di violenza devono essere adeguatamente formati perché possano anche riconoscere dentro di sé il germe del pregiudizio: io questa cosa la vedo in pochissimi operatori. Abbiamo avuto casi nel servizio in cui lavoro davvero sconcertanti rispetto alla rilettura di certe dinamiche, di certe questioni, di certi fatti, anche da parte delle forze dell’ordine che meno di prima, ma comunque partecipano anche loro molto a portare acqua al mulino dell’alienazione o comunque al mulino dell’incapacità materna a prendersi cura, dell’incapacità materna a tutelare. Il tutto saltando a piè pari su quella che è l’esperienza di essere stata vittima di violenza, ignorando anche delle naturali fragilità dopo anni di esposizione alle condotte maltrattanti. In questo senso la campagna anti Pas è veramente doverosa”.