“Venezi alla Fenice? Scelta in modo discutibile”: la maestra (e moglie di Pelù) spiega i malumori degli artisti

ROMA – In tutta Italia ci sono solo due enti lirici diretti da una donna e la nomina di una terza ‘maestra’, ovvero Beatrice Venezi, a dirigere il Teatro Fenice di Venezia, si è accompagnata negli ultimi tempi da una serie di scioperi e proteste degli orchestrali. Pregiudizi, curriculum sbagliato, accuse di ingaggio politico? Sulle contrarietà della scelta di una donna a capo di un’orchestra prestigiosa si è espressa anche una sua nota collega. “Credo ci siano donne davvero bravissime: ma in molti ambiti, come quello artistico musicale, sono grandi assenti”, esordisce così, rispondendo alle domande del Corriere della Sera, la maestra Gianna Fratta.

CHI È ‘MAESTRA’ FRATTA

Prima donna a dirigere i Berliner Symphoniker, prima donna italiana a dirigere l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, prima donna a dirigere il concerto di Natale in Senato, a ciò si aggiungono sei lauree e, per gli amanti del gossip, un marito che si chiama Piero Pelù, sposato nel 2019. Fratta, a 52 anni, gira il mondo per dirigere le migliori orchestre del globo, si fa chiamare ‘maestra’.

L’ORCHESTRA ESCLUSA

Le due donne che attualmente dirigono il Teatro Comunale di Bologna e la Fondazione Arena di Verona, rispettivamente Elisabetta Riva e Cecilia Gasdia, spiega Fratta, non sono le uniche due donne italiane in grado di assumere l’incarico di dirigente di un ente lirico in Italia. Ma non contano sempre e solo bravura e curriculum. A pesare nei malumori per il ‘caso Venezi’ c’è dell’altro. “Nel caso della direzione musicale, che è un ruolo estremamente tecnico, sono le modalità della scelta che fanno discutere– puntualizza Fratta- L’orchestra non è stata coinvolta”.

I DUBBI: UN CURRICULUM SOTTODIMENSIONATO E L’APPELLATIVO DI ‘RAGAZZA’

Sul curriculum della direttrice Venezi però Fratta riconosce che è “senza dubbio sottodimensionato”, come segnalato dall’orchestra veneta, rispetto ai precedenti direttori della Fenice: cita per esempio i maestri Chung e Inbal. “Il curriculum, però, è solo un indicatore- chiarisce- se nessuno ti dà la possibilità di metterti alla prova, non potrai mai fare esperienza per crearti un buon curriculum”. Nel caso Venezi a pesare è il fatto che “l’orchestra non ha avuto la possibilità di mettere alla prova il suo talento prima della decisione”, chiarisce. C’è poi dell’altro ancora: “Sono molto dispiaciuta per come la Maestra Venezi è stata appellata dai politici e dal sovrintendente stesso”, aggiunge la direttrice d’orchestra intervistata. E chiarisce meglio il concetto: “È stata appellata in un modo che non descrive la sua professionalità. ‘Ragazza di 35 anni’, ‘Beatrice’. Non si sarebbe definito così Riccardo Muti, anche da giovane”. E ancora: “Il sovrintendente ha poi rassicurato l’orchestra, in una lettera, che non sarà lei ad inaugurare la stagione prossima. E chi dovrebbe farlo, se non la direttrice musicale?”. In definitiva: “In ogni caso, bisognerebbe chiamarla Maestra”, è la sua sentenza definitiva.