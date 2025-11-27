Dire Podcast, i principali provvedimenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – Violenza contro le donne, semplificazione delle attività economiche e assistenza sanitaria per gli italiani all’estero. Ecco di cosa si è occupata la Camera questa settimana.

Martedì 25 novembre è stata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La Camera l’ha celebrata col via libera definitivo al disegno di legge sul femminicidio. Il testo ha messo d’accordo maggioranza e opposizione ed è stato approvato all’unanimità. Il centrosinistra ha chiesto di rafforzare i centri anti violenza, di puntare sulla formazione degli operatori e l’educazione nelle scuole. Per il Movimento Cinquestelle serve una materia specifica nel percorso d’istruzione.

Definitivo anche l’ok alla legge sulla semplificazione, arrivato mercoledì pomeriggio. Meno burocrazia per commercio e turismo, agevolazioni per assumere gli stagionali in agricoltura. Il centrodestra vede vantaggi per le imprese e la crescita.

Le opposizioni hanno protestato soprattutto per l’introduzione del silenzio assenso per costruire immobili su aree a rischio idrogeologico. Giovedì, infine, approvata la proposta di Fratelli d’Italia sull’assistenza sanitaria per gli italiani all’estero. La legge, che deve essere approvata dal Senato, consente agli iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, di avere l’assistenza sanitaria in Italia previo pagamento di un premio annuo di 2 mila euro. Mentre per i minori residenti fuori dall’Unione europea le cure del Servizio sanitario nazionale saranno gratuite. Il testo porta la firma di Andrea Di Giuseppe.