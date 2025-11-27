giovedì 27 Novembre 2025

Il ritorno della leva, Crosetto: “Porterò la legge in Cdm e in Parlamento”

Il ministro intervistato al Tg3: "L'obiettivo è la difesa del Paese per i prossimi anni"

ROMA – L’Italia pensa di reintrodurre un nuovo servizio militare come hanno fatto Germania e Francia? “Se lo deciderà il Parlamento sì. Penso di proporre prima in Consiglio ai ministri e poi in Parlamento una bozza di legge da discutere su cui vorrei intervenissero su tutti i partiti”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato dal Tg3.

Il provvedimento “non parlerà soltanto di numero di militari, ma proprio di organizzazione e di regole”, ha aggiunto Crosetto, spiegando che l’obiettivo è “garantire la difesa del Paese nei prossimi anni”.

