Il CdR della Dire aderisce allo sciopero Fnsi: “Rinnovo contratto atteso da 10 anni”. Dipendenti dell’agenzia ancora con stipendi irregolari

ROMA – Il Comitato di Redazione dell’agenzia di stampa Dire aderisce convintamente allo sciopero di categoria indetto dalla Fnsi nella giornata del 28 novembre per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Il Cdr concorda con le motivazioni alla base della protesta, prima fra tutte l’attesa da ormai 10 anni di un nuovo contratto che sia aggiornato dal punto di vista economico e anche deontologico alle sfide di questo tempo, a partire dall’incremento del costo della vita e dall’introduzione dell’intelligenza artificiale anche in campo giornalistico.

A parere anche del Cdr della Dire non è accettabile che la Federazione degli editori eriga un muro rispetto a richieste di buon senso da parte della Fnsi a tutela del lavoro giornalistico e delle persone che operano in questo settore. Tutela che all’interno della Dire manca da troppo tempo. E questa è un’ulteriore motivazione che spinge i rappresentanti delle giornaliste e dei giornalisti della Dire alla protesta.

Le lavoratrici e i lavoratori dell’agenzia continuano a non essere pagati in modo regolare: luglio e agosto con rate che ancora devono esaurirsi (l’ultima è attesa in dicembre); a settembre è stato ricevuto in media poco più di un terzo dello stipendio; per quanto riguarda il mese di ottobre, invece, al momento nemmeno un euro ricevuto.

Il tutto senza neppure un piano di rateizzazione definito dall’azienda. Un danno enorme, che mette in grande difficoltà le persone soprattutto a fronte del carovita nelle grandi città. Eppure, tutte e tutti i dipendenti stanno continuando a garantire il servizio con la solita professionalità e a far uscire il notiziario con regolarità.

E il quadro anche per il futuro – almeno immediato – non è roseo: a questa situazione, dovuta anche alla condizione debitoria ereditata dalla precedente proprietà e non ancora ripianata, si aggiungono infatti altri fattori e altre incertezze che rendono sempre più difficile e complicato il lavoro delle redazioni della Dire. Senza dimenticare i pesanti tagli all’organico già subiti tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Il Cdr coglie quindi l’occasione per chiedere ancora una volta all’azienda di regolarizzare il pagamento degli stipendi una volta per tutte, compresa la quota degli ex sospesi di gennaio 2024, e chiede al Dipartimento dell’Editoria di intervenire su una situazione ormai insostenibile.