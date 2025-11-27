Sanità, Ciocchetti-Lucaselli: ‘One Health’ per una salute più sostenibile e globale

ROMA – Domani, venerdì 28 novembre, dalle ore 9.30, a Roma presso l’Auletta dei gruppi Parlamentari della Camera dei deputati in via di Campo Marzio 78, è in programma l’evento ‘One Planet, one Health’ organizzato dall’Intergruppo Parlamentare One Health.

“L’evento nasce dall’esigenza di rafforzare il modello One Health come quadro di riferimento essenziale per le politiche pubbliche italiane, in un contesto globale segnato da sfide complesse e interconnesse. La crescente pressione dei cambiamenti climatici, l’aumento della resistenza antimicrobica, la diffusione di nuove patologie, l’impatto ambientale delle attività antropiche e la sostenibilità economica dei sistemi sanitari impongono un ripensamento profondo delle strategie di prevenzione, risposta e governance” dice Luciano Ciocchetti, promotore dell’Intergruppo Parlamentare One Health e vicepresidente XII Commissione affari sociali Camera dei deputati.

“L’Intergruppo Parlamentare One Health, ideatore dell’iniziativa- spiega Ylenja Lucaselli, anche lei promotrice dell’Intergruppo Parlamentare One Health e presidente del Collegio d’appello di Montecitorio- si pone l’obiettivo di creare uno spazio permanente di confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni civiche e rappresentanti del mondo produttivo per definire priorità, proposte operative e percorsi legislativi in grado di integrare salute umana, salute animale e tutela degli ecosistemi. L’incontro del 28 novembre rappresenta un momento chiave di questa strategia: una giornata di lavoro che unisce visione politica, approfondimento tecnico-scientifico e dialogo multisettoriale”.

“Il programma- continua Ciocchetti- prevede quattro tavole rotonde su temi centrali del paradigma One Health. La prima dal titolo ‘La pandemia silente, l’antimicrobico-resistenza come sfida globale’ servirà a mettere a fuoco l’urgenza di politiche integrate di sorveglianza, uso appropriato degli antibiotici, innovazione farmaceutica e responsabilizzazione dei cittadini. La seconda ‘Prevenire il diabete affrontando l’obesità: dagli stili di vita ai nuovi Lea’, per delineare interventi efficaci e coordinati, dalla prevenzione ai percorsi terapeutici, fino alle politiche educative e di comunità. La terza tavola rotonda verterà sulla ‘Sfida della sostenibilità’. Infine avremo un panel dedicato a ‘Salute e ambiente’ per esplorare gli strumenti normativi e tecnici per rafforzare il nesso tra tutela ambientale e protezione della salute”.

I lavori, a cui prenderanno parte esperti della comunità scientifica, realtà civiche e rappresentanti delle istituzioni, avranno inizio appunto alle ore 9.30 per terminare alle ore 14.