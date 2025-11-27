Il Papa benedice i rave. E ora chi lo dice al governo?

ROMA – Una piazza gremita, musica elettronica a tutto volume e, sul maxi-schermo… il Papa. È la scena che si è materializzata l’8 novembre a Košice, in Slovacchia, dove Leone XIV è intervenuto a sorpresa durante un rave per una benedizione. Le immagini, diventate rapidamente virali, mostrano il Pontefice apparire sul grande LED all’ombra della cattedrale di Sant’Elisabetta, mentre la folla – smartphone alzati – ascolta il suo messaggio.

Le parole del Papa, registrate e trasmesse tra giochi di luce e un tappeto sonoro crescente, hanno invitato all’unità e alla pace, definendo la presenza dei giovani in piazza un segno della fraternità che nasce dall’amicizia con Cristo. All’“Amen” finale, il volume è tornato a salire: il sacerdote portoghese Guilherme Peixoto, che dell’elettronica ha fatto un secondo ministero, ha rilanciato la festa campionando proprio alcuni passaggi del discorso papale. La festa era per il 75° compleanno dell’arcivescovo Bernard Bober, guida della diocesi di Košice, celebrato in un contesto del tutto inusuale.





La partecipazione di Leone XIV all’evento, pubblicata nella versione integrale anche sul canale YouTube del Vaticano, rientra nella sua strategia di avvicinamento alle nuove generazioni. In un Paese dove la maggioranza della popolazione si identifica come cattolica, l’idea di entrare nei luoghi e nei linguaggi dei giovani appare coerente con l’immagine del Pontefice: un pastore che segue i Chicago White Sox, gioca a Wordle e si mostra come un “parente” alla mano per la Gen Z.

Il Papa che benedice i rave. E ora chi lo dice al governo italiano?