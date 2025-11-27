A Roma l’evento di Libero Quotidiano ‘Le energie nuove’

ROMA – A Roma, presso il Casino dell’Aurora, si è svolto l’evento dal titolo ‘Energie nuove. Investimenti, reti, relazioni’, promosso da Libero Quotidiano. Al centro del dibattito il tema delle nuove strategie energetiche, il ruolo dell’Italia nello scenario europeo e mediterraneo e le prospettive di sviluppo connesse a investimenti, reti e relazioni nel settore.

Intervistato dal direttore di Libero Quotidiano, Mario Sechi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ha osservato che “le strategie in ambito energetico risentono profondamente del quadro geopolitico internazionale.

Riguardo al conflitto in Ucraina, ci auguriamo di essere giunti a un punto di svolta. Se ragioniamo sulle misure da adottare nei confronti della Russia, la risposta è semplice: oggi Mosca si trova in difficoltà. Pensava a un conflitto rapido e di facile gestione. È cambiata la percezione stessa della Russia come grande potenza: fino a pochi mesi fa poteva contare sulla forte dipendenza energetica dell’Europa e su una situazione di sicurezza ai propri confini considerata stabile. Dopo tre anni e nove mesi, questo scenario è cambiato radicalmente. Auspichiamo che tutto ciò possa aprire la strada a un accordo improntato al buon senso”.

All’incontro hanno preso parte il Direttore Strategia, Digitale e Sostenibilità del Gruppo Terna, Francesco Salerni, il Direttore Generale Renexia Spa, Riccardo Toto, il Direttore delle Relazioni Esterne di Enel, Nicolò Mardegan, e il Responsabile dell’International Affairs Analysis & Business Support di Eni, Marco Piredda.