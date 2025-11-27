Puntuale è arrivata la truffa del Black Friday: negozi e sconti fake su social e web, come difendersi

ROMA – Con qualche giorno di anticipo sono spuntati sul web numerosi tranelli per gli acquirenti inconsapevoli, in vista delle giornate di scontistica di fine novembre. A lanciare l’allarme sulle truffe è Assoutenti che denuncia come già con un po’ di anticipo imperversino, in particolare sui social network.
“Il Black Friday scatena una valanga di messaggi promozionali all’interno dei quali si celano raggiri e tentativi di furto dei dati bancari degli utenti– spiega il presidente Gabriele Melluso – Messaggi che già in questi giorni vengono veicolati non solo attraverso mail o sms, ma soprattutto tramite social network come Instagram, Telegram o Facebook, usando hashtag, tag e messaggi privati che sponsorizzano link di siti che praticano sconti altissimi su smartphone o capi di abbigliamento griffato”.
VENDITE-IMBROGLIO PER RUBARE CREDENZIALI BANCARIE E DI CARTE DI CREDITO
Nella maggior parte dei casi, questi messaggi e inserzioni on line hanno infatti lo scopo di rubare credenziali bancarie e dati delle carte di credito degli utenti per svuotarne i conti correnti, spiega il portavoce dell’associazione. Non solo: “Si registrano addirittura finti negozi online che, dopo aver incassato il denaro dai consumatori, non inviano la merce e spariscono nel nulla”, prosegue Melluso, anticipando che nei prossimi giorni i tentativi di truffa con questi escamotage si moltiplicheranno.
IL DECALOGO ANTI-TRUFFA
Pertanto, i consumatori sono invitati alla massima attenzione e, in loro aiuto, Assoutenti divulga anche un decalogo con “consigli utili per evitare di cadere in trappola”. Eccoli:
- Diffidare da sconti troppo elevati e poco credibili: “Nessuno venderà mai uno smartphone da 1.000 euro a 100 euro”.
- Verificare se il prezzo pubblicizzato comprende anche le spese di spedizione o tasse, e le condizioni praticate per eventuali resi.
- Attenzione a link inviati via mail, sms o sui social con promozioni sospette: spesso rimandano a finti siti di marchi famosi il cui scopo è rubare dati bancari o vendere merce che non sarà mai consegnata agli acquirenti.
- Non acquistare mai attraverso siti o pagine web e social che contengono evidenti errori di ortografia.
- Comprare solo da venditori che riportano i dati della società titolare dell’attività commerciale, numero di partita Iva, indirizzo, numero di telefono dell’azienda e riferimenti dell’assistenza post vendita.
- Acquistare solo da siti web sicuri che presentano il simbolo del lucchetto nella barra di indirizzo.
- Non fornire sul web dati personali o informazioni bancarie sensibili, e per i pagamenti meglio usare carte prepagate o sistemi come Paypal.
- Per gli acquisti fuori dagli esercizi commerciali fisici è possibile esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni e, in caso di difetti del prodotto, è possibile ricorrere alle norme sulla garanzia che prevedono la sostituzione del bene o il rimborso di quanto pagato.