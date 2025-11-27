Puntuale è arrivata la truffa del Black Friday: negozi e sconti fake su social e web, come difendersi

ROMA – Con qualche giorno di anticipo sono spuntati sul web numerosi tranelli per gli acquirenti inconsapevoli, in vista delle giornate di scontistica di fine novembre. A lanciare l’allarme sulle truffe è Assoutenti che denuncia come già con un po’ di anticipo imperversino, in particolare sui social network.

“Il Black Friday scatena una valanga di messaggi promozionali all’interno dei quali si celano raggiri e tentativi di furto dei dati bancari degli utenti– spiega il presidente Gabriele Melluso – Messaggi che già in questi giorni vengono veicolati non solo attraverso mail o sms, ma soprattutto tramite social network come Instagram, Telegram o Facebook, usando hashtag, tag e messaggi privati che sponsorizzano link di siti che praticano sconti altissimi su smartphone o capi di abbigliamento griffato”.

VENDITE-IMBROGLIO PER RUBARE CREDENZIALI BANCARIE E DI CARTE DI CREDITO

Nella maggior parte dei casi, questi messaggi e inserzioni on line hanno infatti lo scopo di rubare credenziali bancarie e dati delle carte di credito degli utenti per svuotarne i conti correnti, spiega il portavoce dell’associazione. Non solo: “Si registrano addirittura finti negozi online che, dopo aver incassato il denaro dai consumatori, non inviano la merce e spariscono nel nulla”, prosegue Melluso, anticipando che nei prossimi giorni i tentativi di truffa con questi escamotage si moltiplicheranno.

IL DECALOGO ANTI-TRUFFA

Pertanto, i consumatori sono invitati alla massima attenzione e, in loro aiuto, Assoutenti divulga anche un decalogo con “consigli utili per evitare di cadere in trappola”. Eccoli: