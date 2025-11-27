Tg Cultura, edizione del 27 novembre 2025

RIAPRE DOPO 50 ANNI LA CHIESA DI SANTA CATERINA DEI FUNARI

Riapre dopo cinquant’anni la Chiesa di Santa Caterina dei Funari, gioiello rinascimentale nel cuore di Roma che al suo interno conserva le opere di alcuni tra i più importanti artisti del tempo, tra i quali Marcello Venusti, Girolamo Muziano e Annibale Carracci. Un lavoro di restauro e di valorizzazione portavo a compimento con l’impegno dell’Asp Istituto Romano San Michele in collaborazione con la Soprintendenza speciale di archeologia belle arti e paesaggio di Roma. Il restauro ha riguardato la messa in sicurezza della struttura e ha messo a punto un nuovo impianto elettrico con climatizzazione, allarme e un sistema di illuminazione che mette in risalto le opere che adornano la chiesa.

PIANO CITY VICO, IL FESTIVAL DEL PIANOFORTE NEL BORGO PUGLIESE

Uno dei borghi più belli d’Italia si trasforma in una sala da concerto a cielo aperto. Torna, dal 6 all’8 dicembre a Vico del Gargano, in Puglia, ‘Piano City Vico’, il festival del pianoforte diffuso arrivato alla sua seconda edizione. Tre giorni di musica, concerti e laboratori porteranno nell’antico borgo medievale note diffuse da decine di pianoforti, in una grande festa civile che celebra l’incontro tra musica, territorio e comunità. Si parte sabato 6 dicembre, dopo l’accensione delle luci del grande albero di Natale, con l’omaggio a Sergej Vasil’evic Rachmaninov di Viviana Lasaracina, si conclude lunedì 8 dicembre con un omaggio al maestro Ennio Morricone dell’Orchestra Filarmonica Pugliese.

BANKSY ARRIVA AD AGRIGENTO, IN MOSTRA 240 OPERE

Dal 4 al 21 dicembre, Agrigento ospiterà una esposizione dedicata a Banksy, con 240 opere allestite negli spazi espositivi della Camera di commercio della città. Un appuntamento che arricchisce il percorso verso Arigento Capitale Italiana della Cultura 2025, offrendo un’occasione di incontro con uno dei linguaggi artistici più incisivi della contemporaneità. La selezione delle opere permette di attraversare i temi chiave dell’artista: diritti umani, pace, critica sociale, ribellione, ironia e visione. L’allestimento valorizza la potenza comunicativa delle immagini e ne facilita la fruizione da parte di un pubblico eterogeneo.

A FEBBRAIO ART CITY BOLOGNA, EDIZIONE CON L’ALMA MATER

Da giovedì 5 a domenica 8 febbraio 2026 torna, per la quattordicesima edizione, Art City Bologna, il programma di mostre ed eventi promosso dal Comune di Bologna, con il sostegno di BolognaFiere. A caratterizzare la manifestazione è lo Special Program che, con la curatela di Caterina Molteni, prosegue nel solco della sperimentazione invitando artiste e artisti italiani e internazionali a intervenire in spazi solitamente non fruibili a scopo espositivo, luoghi dimenticati o poco noti al grande pubblico. In questa prospettiva, l’edizione 2026 presenta una speciale collaborazione con l’istituzione cittadina che per eccellenza è dedicata alla conoscenza, al dialogo e al cambiamento: l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.