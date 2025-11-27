Tg Mondo Hi-Tech, l’edizione di giovedì 27 novembre 2025

UE: RISCHI RETE PIATTAFORME WEB E GRANDI MOTORI RICERCA

Una analisi dei rischi sistemici – come la diffusione di contenuti illegali o minacce ai diritti fondamentali e altri ancora – in cui si può incorrere sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Dall’Unione europea arriva una prima panoramica, che comprende anche le misure di ‘mitigazione’ adottate dalle piattaforme stesse sulla base degli obblighi di trasparenza loro imposti dal regolamento Ue sui servizi digitali. Le principali risultanze riguardano i rischi per la salute mentale e la protezione dei minori online; l’impatto delle tecnologie emergenti, come l’IA generativa, sulle piattaforme online; e le problematiche attinenti alla protezione della proprietà intellettuale sui mercati online. Tra più significative misure di mitigazione messe in rilievo figura ad esempio il ricorso a sistemi automatizzati per rilevare le emoji utilizzate come codice per attività illegali online, quali la vendita di droghe illegali.

SOVRANITÀ DIGITALE EUROPEA: ITALIA SOTTOSCRIVE DOCUMENTO

Il Governo italiano ha firmato a Berlino, insieme ai rappresentanti degli altri Stati membri dell’Unione europea, la Dichiarazione per la Sovranità Digitale Europea. La Dichiarazione definisce la sovranità digitale come la capacità dell’Unione europea di agire in modo autonomo nel mondo digitale, regolando infrastrutture, dati e tecnologie secondo le proprie leggi, i propri valori e interessi di sicurezza, senza indebite dipendenze da attori esterni, ma restando comunque aperti alla cooperazione con i partner internazionali che condividono i principi europei. Con la sottoscrizione di questa Dichiarazione, ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Alessio Butti, “l’Europa afferma in modo chiaro che la sovranità digitale non vuol dire chiudersi al mondo, ma dotarsi degli strumenti necessari per scegliere in autonomia le proprie soluzioni tecnologiche, proteggere i dati più sensibili e rafforzare le infrastrutture critiche. Come dimostra anche il recente ruolo di promotrice del Digital Commons Edic, l’Italia è pienamente impegnata in questo percorso”.

SPIN-OFF ENEA COMPLETA CAVI SUPERCONDUTTORI PER LHC A CERN

Dieci innovativi cavi superconduttori prodotti in Italia sono stati consegnati al Cern di Ginevra per l’acceleratore di particelle più grande e potente al mondo. La fornitura è stata realizzata per il progetto High Luminosity dal consorzio leader nel settore della superconduttività, Icas, uno spin-off Enea che comprende anche due aziende di punta del settore, la toscana Tratos Cavi e la piemontese Criotec Impianti. Due dei 10 cavi sono già stati collaudati in condizioni operative e sono pronti per l’installazione. Realizzati in diboruro di magnesio, i cavi sono lunghi circa 100 metri ciascuno e serviranno a connettere gli alimentatori di potenza ai magneti superconduttori dell’acceleratore, che vedrà incrementata la luminosità da 5 a 7,5 volte. Alloggiati in un criostato flessibile e raffreddati da un flusso forzato di elio gassoso, saranno in grado di trasportare correnti elettriche comprese tra 2 mila e 18 mila Ampere per conduttore, operando in parallelo e indipendentemente all’interno di un unico fascio, per un totale complessivo di circa 100 mila Ampere.

NELLA MOTOR VALLEY PRIMO MUSEO EUROPA DEDICATO FIBRA CARBONIO

Inaugurato a Fiorenzuola d’Arda il Mae Museum, opera architettonica progettata da Cra-Carlo Ratti Associati e Italo Rota, nonché primo museo dedicato alla storia della fibra acrilica, al precursore da essa derivato e alla sua trasformazione in fibra di carbonio. I visitatori sono accompagnati in un viaggio nell’evoluzione del materiale. Nella prima sezione del museo, i visitatori hanno incontrato un archivio illuminato da una luce bianca abbagliante e colmo di documenti storici, seguita da un lungo corridoio in cui è stato possibile osservare da vicino il processo di trasformazione della fibra acrilica in fibra di carbonio. La seconda sezione del museo è invece dedicata all’impiego della fibra nell’industria contemporanea, a cominciare dai settori automobilistico e aerospaziale.