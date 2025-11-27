giovedì 27 Novembre 2025

L’oroscopo di giovedì 27 novembre 2025

Data pubblicazione: 27-11-2025 ore 7:50Ultimo aggiornamento: 27-11-2025 ore 7:50

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Nel lavoro soddisfazioni in arrivo, dopo un periodo piuttosto pesante è giusto rilassarsi. Abbandona ogni atteggiamento negativo e pensa all’amore e ai sentimenti positivi.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

E’ il momento giusto per fare scelte per la vita, l’amore riprende quota. Si aprono improvvisamente nuove strade e arrivano circostanze fortunate anche in famiglia!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Qualche problema legato al passato, debiti da sanare; il periodo non è difficile ma solo rallentato, ancora non hai ricevuto risposte, le novità sono dietro l’angolo.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Le informazioni non mancano e se devi incontrare una persona che deciderà sul tuo futuro lavorativo non dire no. Passionalità e anche ottimismo, torna una fase di grande interesse.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Occorre prudenza nei confronti di chi ti gira attorno. Non rimandare ciò che puoi fare subito.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non si può dire che attorno a te ci siano solo amici, ma persone che vogliono crearti problemi. In famiglia per colpa d’incertezze lavorative o pratiche, manca l’amore oppure si parla meno di cose più importanti. Ritrova un po’ di buon senso!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

E’ partito un grande progetto o sta per partire. Favoriti anche i ragazzi che devono affrontare un esame. Tutti i nuovi amori sono spinti da grandi emozioni.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

C’è uno stato di buona energia, sperimentazioni di lavoro da portare avanti, forti gli studenti, i ricercatori; in amore sta per aprirsi un mondo. Con Vergine e Capricorno potresti fare progetti a lunga scadenza.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non contare troppo sulla disponibilità degli altri, ma conta su te stesso. In questi giorni devi fare scelte che possono persino cambiare la vita, stravolgere alcune certezze.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Questo è un momento buono per cercare nuove prospettive di lavoro, se vuoi. Se c’è qualcuno che ti piace fatti avanti, anche se è possibile che oggi un appuntamento ritardi.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi sarà facile restare tranquilli. Il lavoro è in una fase discreta!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Nonostante i tanti contrattempi, ti sentirai pronto e lucido. Nel lavoro prendi iniziativa, anche perché le buone idee prima o poi vengono premiate…




