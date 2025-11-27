Le previsioni meteo di giovedì 27 novembre 2025

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Venti forti dai quadranti nordorientali. Ciclone in azione al Sud, la pressione aumenta altrove. La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile su Adriatiche centro meridionali e al Sud. Nevicate sugli Appennini centrali a 800 metri circa, oltre i 1200 metri su quelli meridionali. Sole prevalente con cielo in gran parte sereno sul resto delle regioni. Mari mossi o molto mossi.

NORD

La pressione aumenta sulle nostre regioni e soffiano venti tesi di Bora e Grecale. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non in contrerà grossi ostacoli per poter splendere in un cielo che si vedrà prevalentemente sereno dappertutto. I mari risulteranno mossi o molto mossi. Gelate notturne e al primo mattino al Nordovest, anche in pianura.

CENTRO e SARDEGNA

Un ciclone influenza ancora alcune regioni, nel frattempo fanno il loro ingresso venti di Grecale e Tramontana. La giornata trascorrerà con un tempo più instabile sul versante adriatico dove le precipitazioni previste assumeranno carattere nevoso sopra gli 800 metri. Sul resto delle regioni il bel tempo sarà prevalente con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Mari molto mossi.

SUD e SICILIA

Sulle nostre regioni è in azione un vortice ciclonico. La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile, infatti la nuvolosità diffusa presente provocherà precipitazioni sparse, ma diffuse e localmente moderate specie sulle coste tirreniche e sul Gargano. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mentre i mari risulteranno mossi o molto mossi.