AUDIO |”Non avete idea di cosa sia successo”, la drammatica telefonata da Casamicciola:

NAPOLI – Hanno chiamato i carabinieri per segnalare che si era appena verificata una frana e per chiedere soccorso, avvisando anche i vigili del fuoco, perchè l’unica strada per uscire dalla propria casa era stata occlusa dal fango. Sono alcune testimonianze arrivate al 112 pochi minuti dopo un boato che intorno alle cinque del 26 novembre ha squarciato il silenzio della notte a Casamicciola, sull’isola d’Ischia.

Le voci sono tremanti, sgomente per quello che hanno visto dalle finestre.

“C’è stata una frana grossa, proprio accanto casa mia. Io non posso uscire, sono bloccato, ma da quello che vedo si è portata macchine ed anche case. Non avete idea di quello che è successo“. Queste le parole di un cittadino che abita in località Rarone, vicino piazza Maio, e che comunica di essere “rimasto al buio, senza corrente elettrica”, ribadendo “accanto casa c’è il letto della frana”.

A diffondere gli audio sono i carabinieri che sin da subito hanno prestato soccorso ai residenti della zona di via Celario e che da ormai quasi due giorni, senza sosta, operano con le altre forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile per ritrovare i dispersi perlustrando la zona palmo a palmo.

