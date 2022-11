Usl Vda e Istituto Zooprofilattico, approvato protocollo d’intesa

AOSTA – Nuovi spazi per potenziare le rispettive attività nel campo della sanità e della ricerca. Tutto questo grazie a un protocollo d’intesa siglato tra la Regione Valle d’Aosta, l’Usl, l’Istituto zooprofilattico sperimentale, il comune di Châtillon e la Società Vallee d’Aoste Structure srl. Grazie all’accordo, l’azienda sanitaria valdostana potrà acquistare gli immobili, sede attuale della sezione locale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, soddisfando le esigenze del dipartimento di prevenzione dell’Usl che potrà ampliare le proprie attività e ricollocarne altre, attualmente dislocate altrove. La sezione valdostana dell’Izs, con annesso il Centro di referenza nazionale per le malattie degli animali selvatici, potrà invece acquisire gli immobili di proprietà della Società Vallée d’Aoste Structure srl, nel comune di Châtillon, che potranno ospitare tutte le sue attività, compresa una sala necroscopica “adatta alle crescenti necessità nel campo della ricerca applicata e dello sviluppo”, si legge in una nota.

“Esprimo la mia soddisfazione per il raggiungimento dell’intesa- dice l’assessore regionale alla Sanità Roberto Barmasse-. Finalmente il dipartimento di prevenzione dell’azienda Usl, ricollocando le sue attività nella nuova sede, potrà dare risposte più efficaci e maggiormente integrate nel campo della sanità pubblica”. Per l’assessore all’Agricoltura Davide Sapinet. Si tratta di “un intervento che andrà a beneficio dell’Istituto zooprofilattico, il quale potrà usufruire di un edificio più ampio, efficiente e idoneo alle sue attività”. E aggiunge: “La deliberazione approvata è l’atto conclusivo di un lungo iter avviato dai due assessorati, che ci consente finalmente di dare avvio al recupero di una struttura in disuso da anni nel Comune di Châtillon”.

