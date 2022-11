Vaccino Covid, ecco le date delle sedute in Valle D’Aosta

AOSTA – Sei date per le vaccinazioni anti Covid-19 in Valle d’Aosta, nel mese di dicembre. Le ha fissate l’Usl della Valle d’Aosta. In particolare, sarà possibile vaccinarsi a Pollein, nella sede della Grand Place, martedì 6, martedì 13, martedì 20 e martedì 27 dicembre dalle 14 alle 20; a Châtillon, in località Perolle, sabato 17 dicembre dalle 8 alle 14; a Donnas, al poliambulatorio, domenica 11 dicembre dalle 8 alle 14.

La prenotazione della quarta dose è possibile per tutti i soggetti di età superiore ai 12 anni sul portale delle Poste Italiane; per ragioni organizzative il libero accesso è da riservarsi alle ultime tre ore della seduta (dopo le 11 la mattina, dopo le 17 il pomeriggio).

