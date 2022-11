A Ballando con le stelle Mariotto choc contro Selvaggia Lucarelli, il web si indigna

BOLOGNA – “Scimmia arrabbiata”. Di più: “Scimmia arrabbiata che getta escrementi a tutti“. È una dichiarazione choc quella fatta ieri sera durante la puntata di Ballando con le stelle del 26 novembre dallo stilista Guillermo Mariotto all’indirizzo di Selvaggia Lucarelli. Il mondo dei social è in rivolta e condanna questa espressione. Lo scontro tra i due è scattata a proposito di Iva Zanicchi, perchè al giudice non sono piaciute le parole pronunciate da Selvaggia Lucarelli sulla cantante 82enne. Sullo sfondo, questo secondo Mariotto, c’era anche l’eliminazione dalla gara di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato della giornalista, circostanza che l’avrebbe resa più ‘arida’ nel giudicare Iva Zanicchi.

LA PAROLA ‘SQUALLIDA’ PER IVA ZANICCHI

Vediamo meglio come sono andate le cose. Iva Zanicchi si è esibita in un cha cha cha nonostante alcuni acciacchi nei giorni precedenti (un problema con un’anca) che l’aveva costretta ad assumere farmaci. Ha incassato i complimenti di molti giurati, ma non quelli di Selvaggia Lucarelli, che anzi ha fatto un discorso generale sulla cantante, a prescindere dall’esibizione di ieri sera nello specifico. Ha riassunto a grandi linee il percorso di Iva Zanicchi all’interno del programma, utilizzando parole che a qualcuno non sono andate giù. A partire dalla scelta del termine “squallida“. Non è la prima volta che Lucarelli usa parole taglienti nei confronti della concorrente 82enne: un mese fa fece molto scalpore quando Iva Zanicchi, di fronte a un suo giudizio poco simpatico, avesse reagito sussurrando all’orecchio del ballerino un brutto insulto all’indirizzo della giornalista: “troia”.

L’APPUNTO SULLE BARZELLETTE SPINTE

Ha detto Selvaggia Lucarelli: “A prescindere dal ballo a me hai divertito molto, a tratti, però io penso che come tutte le persone dotate di grande ironia a un certo punto avresti potuto cercare un’altra cifra, che secondo me hai”. Ha poi proseguito la giornalista, probabilmente riferendosi alla propensione di Zanicchi a raccontare barzellette di un certo tipo, ‘spinte’ diciamo, come fa da diverse puntata a questa parte: “La caciara ci ha divertito, però a un certo punto il tutto è diventato un po’ squallido in alcuni momenti“. Per Lucarelli le avrebbe invece giovato “un po’ di misura“. Per Mariotto è stato troppo. E le ha risposto in modo aggressivo, ricorrendo al paragone con la “scimmia” che ora sta facendo discutere il mondo dei social.

MARIOTTO: “TI COMPORTI COME UNA SCIMMIA ARRABBIATA”

Ha infatti replicato Mariotto: “Arrivare al punto di darle della squallida, scusa Selvaggia, mi sembra una cosa fuori luogo”. E poi: “La figura della squallida la stai facendo tu perché ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato che getta escrementi a tutti“. Infine, ha concluso sostenendo che l’atteggiamento di Selvaggi Lucarelli è quello di una “aggressione a tutti i costi”. Il tutto subito dopo averla di fatto aggredita verbalmente in modo violento.

IL TWEET DI SELVAGGIA LUCARELLI

Questa mattina Lucarelli si è espressa su quanto accaduto ieri sera con un tweet, che su Twitter viene in queste ore condiviso e ricondiviso, scrivendo: “Trovo illuminante il fatto che si ritenga normale che un collega dica alla collega: “sei una scimmia che lancia escrementi” in tv. Il tutto, poi, perché si è permessa di dire che il momento barzelletta tra cappelle e organi del prete (per non dimenticare il tro*a) è squallido”.

Trovo illuminante il fatto che si ritenga normale che un collega dica alla collega : “sei una scimmia che lancia escrementi” in tv. Il tutto, poi, perché si è permessa di dire che il momento barzelletta tra cappelle e organi del prete (per non dimenticare il tro*a) è squallido. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 27, 2022

E poi ha fatto un successivo tweet: Provate anche voi a sedervi accanto a una collega o un collega e urlarle davanti a tutti, che so, “babbuina che spara merda”. Vedete l’effetto che fa. Il mondo capovolto, proprio.

Provate anche voi a sedervi accanto a una collega o un collega e urlarle davanti a tutti, che so, “babbuina che spara merda”. Vedete l’effetto che fa. Il mondo capovolto, proprio. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 27, 2022

