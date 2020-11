Si accende la Torre Asinelli: a Bologna il Natale va dal rossoblù al tricolore

La tradizionale iniziativa “Luci e colori per la Torre degli Asinelli”, promossa da Ascom, ha visto, eccezionalmente a causa delle restrizioni anti Covid, l’inaugurazione in diretta Facebook. Sotto le torri c’è stato comunque un piccolo incontro-stampa con il direttore di Ascom Giancarlo Tonelli. L’evento, che proseguirà fino al 10 gennaio, “quest’anno ha un valore prima di tutto sociale– spiega Tonelli- abbiamo voluto dedicare l’illuminazione della torre dell’Asinelli, ma anche di tutte le strade del centro storico, della periferia, della città metropolitana, come messaggio rivolto prima di tutto ai bolognesi. Usciamo da un anno molto difficile, molto delicato, purtroppo il covid è ancora tra di noi, ma nonostante questo vuole essere un segnale forte di speranza, di ottimismo, di voglia di andare avanti, e di conseguenza di attenzione verso il mondo economico ma poi di tutta la nostra comunità”.