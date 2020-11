VIDEO | Romano (Pd): “Berlusconi un maestro, ma il centrodestra è diviso”

ROMA – “Berlusconi e’ riuscito a mettere nel sacco Meloni e Salvini. È stato un colpo da maestro: ha minacciato di rompere l’unita’ della destra e ha portato dietro di se’ Lega e Fratelli d’Italia” dice Andrea Romano, deputato Pd, nel corso di una intervista Skype con la Dire.

L’unita’ del centrodestra, attacca, in realta’ “e’ sempre stata fittizia se pensiamo al Mes, con Forza Italia favorevole, o alla gestione del Covid, con Salvini e Meloni che hanno sempre flirtato con il negazionismo“.

Il voto quasi unanime del Parlamento sullo scostamento di bilancio pero’ “non cambia il profilo della maggioranza e la compagine di governo”, sottolinea Romano. Non ci sara’ un governissimo: “Si tratta di rispondere all’appello di Mattarella, maggiore unita’ per affrontare insieme la sfida terribile che stanno vivendo gli italiani”.

Occorre che la destra “continui a fare cosi’- avverte- non tanto per dare ragione al governo, ma assumersi le sue responsabilita’ di fronte a questioni che riguardano tutti gli italiani. Non si puo’ pensare che dalla prossima settimana la destra ricominci a cannoneggiare la gestione del covid come se niente fosse”.

Detto cio’, conclude il deputato Pd, l’esecutivo deve “procedere speditamente sulle riforme istituzionali che abbiamo deciso insieme, e’ fondamentale che vadano avanti e non restino bloccate”.