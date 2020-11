Tg Lazio, edizione del 27 novembre 2020

CINEMA PALAZZO, PROPRIETÀ: MAI DETTO DI NON VOLERE LO SGOMBERO

“Non ho mai detto di non volere lo sgombero. Anzi, era la prima cosa che volevo dopo che mi avevano occupato lo stabile”. Lo ha chiarito oggi Costantino Paoletti, proprietario del Nuovo Cinema Palazzo, sgomberato all’alba di due giorni fa nel cuore di San Lorenzo. Paoletti smentisce le parole attribuitegli da alcuni articoli che avrebbero fatto intendere che la proprietà non era d’accordo con l’azione della Prefettura di Roma. “Dopo dieci anni certo che volevo lo sgombero- ha sottolineato Paoletti- ma avrei preferito uno scambio di immobili come pensavo sarebbe accaduto in una trattavia con la Regione Lazio. Non riesco a capire perché non se n’è più fatto nulla”.

A ROMA APRE CENTRO COMMERCIALE MAXIMO, LUNGHE FILE DA PRIMARK

Migliaia di persone si sono accalcate già dalle nove e trenta del mattino davanti l’ingresso di Maximo, il nuovo centro commerciale di via Laurentina che proprio oggi, nel giorno del Black Friday, ha aperto i battenti. Lunghe code si sono formate da Primark, lo store irlandese che propone materiali riciclati e organici. All’interno il servizio di sicurezza ha garantito il rispetto delle distanze. Critiche sono però arrivate dai sindacati. “Uno schiaffo in faccia alla salute pubblica, prerogativa della sindaca Raggi” ha commentato Francesco Iacovone del Cobas nazionale.

COVID, SU TEST RAPIDI POSSIBILE ALLENZA TRA MEDICI E FARMACISTI

“Sui tamponi rapidi antigenici stiamo cercando di trovare una collaborazione con i farmacisti affinchè i medici possano lavorare fuori dalle farmacie insieme a loro”. Lo ha detto il vice presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Pierluigi Bartoletti, spiegando che “l’obiettivo è evitare che si crei un conflitto normativo, perché l’atto certificativo di un tampone può farlo solo il medico”. Intanto nel Lazio il valore Rt, che indica il livello di trasmissione del virus, è allo 0.8. Per l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato “bisogna comunque mantenere alta l’attenzione e serve prudenza anche sul tema della riapertura delle scuole”.

CAOS ZTL CENTRO: COMUNE ROMA LAVORA A PROROGA PERMESSI PER 2021

Il Campidoglio sta lavorando alla proroga gratuita per il 2021 dei permessi Ztl dei residenti e commercianti del Centro storico, che per gran parte dell’anno, vista l’apertura dei varchi disposta dalle ordinanze della sindaca Virginia Raggi, non hanno usufruito del servizio per cui avevano pagato. La novità è stata annunciata stamani nella commissione Mobilità. L’amministrazione sta preparando una delibera che al momento è al vaglio degli uffici. Il problema, già emerso con la determinazione dei canoni del car sharing, è la quantificazione da parte della Ragioneria generale delle minori entrate che deriverebbero dai mancati rinnovi dei permessi.