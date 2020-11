VIDEO | Napoli, crolla mobilificio a Poggiomarino: ferito il proprietario

NAPOLI – Questa mattina, intorno alle 11, si è verificato il crollo di una struttura per la vendita di mobili e complementi d’arredo.

Il proprietario del mobilificio di Poggiomarino (Napoli) parzialmente crollato è rimasto ferito a seguito dell’evento. I vigili del fuoco, presenti sul posto, escludono la presenza di altre persone coinvolte e sono al lavoro per la messa in sicurezza.

